İstanbul konut fiyatları - konut fiyatlarında son durum 2017

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, bir yıllık geliriyle bir konutun 8 metrekaresini alabilen İstanbullu'nun, 100 metrekarelik bir konut için hiç harcama yapmadan 12,5 yıl çalışması gerekiyor.

TUVİMER, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" datasını kullanarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da yaşayanların gelir durumu ile gayrimenkul kira ve satış değerleri üzerinden ne kadar sürede konut sahibi olabileceklerini ölçtü.

AA muhabirinin "İller Arası Farklılaşan Barınma Odaklı Satın Alma Gücüne Yönelik Değerlendirme Raporu" başlıklı araştırmadan derlediği bilgilere göre, İstanbul, en zor konut alınan kent olarak belirlendi.

Türkiye'nin en kalabalık 5 kentinde en yüksek konut metrekare değeri 5 bin 418 lira ile İstanbul'da olurken, İstanbul'u 3 bin 89 lira ile İzmir, 2 bin 250 lira ile Antalya, bin 955 lira ile Bursa ve bin 830 lira ile Ankara izliyor.

Bir metrekarelik konutun ortalama aylık kira değeri İstanbul'da 21 lira, İzmir'de 13 lira, Ankara'da 10 lira, Bursa ve Antalya'da 9'ar lira oldu.

BİR YILLIK GELİRİYLE EN AZ KONUT METREKARESİ ALABİLEN KENT İSTANBUL

TÜİK'in "İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" verisine göre, kişi başına düşen yıllık gelirin en fazla olduğu kent 43 bin 645 ile İstanbul olarak belirlendi. İstanbul'u 36 bin 680 lira ile Ankara, 31 bin 178 lira ile İzmir, 29 bin 946 lira ile Bursa ve 29 bin 692 lira ile Antalya takip etti.

Söz konusu kentlerde yer alanların kişi başına düşen yıllık gelirleri ile kentlerdeki ortalama konut metrekare satış fiyatları baz alındığında, İstanbul'da çalışan bir kişi, bir yıllık geliriyle bir konutun 8 metrekaresini alabiliyor.

Bir yıllık geliriyle Ankaralılar 20 metrekare, Bursalılar 15 metrekare, Antalyalılar 13 metrekare, İzmirliler ise bir evin 10 metrekaresine sahip olabiliyor.

Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu kent İstanbul olsa da, satılık metrekare konut fiyatlarının yüksek kalması, İstanbulluları söz konusu kentler arasında "bir yıllık geliriyle en az konut metrekaresi alabilen" kent yapıyor.

"BİR ANKARALININ BARINMAYA YÖNELİK SATIN ALMA GÜCÜ İSTANBULLUDAN YÜZDE 150 DAHA FAZLA"

TUVİMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu, araştırmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ortalama düzeyde kazanan birinin 100 metrekarelik bir konutu alabilmesi için İstanbul'da hiç harcama yapmadan 12,5 yıl çalışması gerektiğini, bu sürenin Ankara'da 5 yıla kadar indiğini, Bursa'da 7 yıl, Antalya'da 8 yıl ve İzmir'de 10 yıl olduğunu bildirdi.

Söz konusu tablonun, bir Ankaralının barınmaya yönelik satın alma gücünün İstanbullu'dan yüzde 150 daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu, İstanbul'un, söz konusu kentler arasında barınmaya yönelik en düşük ekonomik güce sahip kent olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sonuçlar, İstanbul'da çalışan ve yaşayan bir kişinin barınma konusunda karşı karşıya olduğu güç durumu da gözler önüne sermekte. Ankara, bu kapsamda sadece İstanbul'dan değil, İzmir, Antalya ve Bursa'dan da daha iyi bir durumda. Kiralık konutlara yönelik ekonomik güç incelendiğinde, İzmir'in yüzde 20, Bursa ve Antalya'nın yüzde 60, Ankara'nın ise yüzde 80 İstanbul'dan daha iyi durumda olduğu araştırma sonuçlarında dikkat çeken konular arasında yerini alıyor. Aynı durum, konut satın almaya yönelik ekonomik güç için de geçerli. Bu anlamda İzmir yüzde 30, Antalya yüzde 60, Bursa yüzde 90, Ankara ise yüzde 150 İstanbul'dan daha fazla güce sahip."

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