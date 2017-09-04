Günlük kiralık evlere verilen cezalar günden güne artıyor

Güvenlik sorunlarına yol açabildiği gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı tedbirlerin ardından bir süre önce Maliye Bakanlığı'nın kiralamalarda belge zorunluluğu getirmesiyle sistemin, illegal faaliyetler için kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde yılbaşından 15 Ağustos'a kadar 10 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesilirken, bin 683 yer de mühürlendi. En çok işlem yapılan ilçeler Fatih, Esenyurt ve Beyoğlu olarak sıralandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük kiralık evlerin denetimi için müdürlük koordinatörlüğünde İstanbul'un 39 ilçesinin kaymakamlık ve belediyeleri ile denetim komisyonları oluşturduklarını bildirdi.

Yılmaz, kendilerine gelen şikayetler, internet siteleri üzerinden yapılan taramalar ve gelen ihbarlar üzerine gayri resmi günübirlik kiralanan yerler hakkında denetim ve baskınların hızla yapıldığını, yasal işlemlerin başlatıldığını anlattı.

"7.5 AYDA 6 BİN 743 DENETLEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Coşkun Yılmaz, yılbaşından bu yana devam eden denetimlerin her geçen gün artarak sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Günübirlik kiralanan yerlerle ilgili 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda yılbaşından beri yapmakta olduğumuz denetimler artarak devam etmektedir. Ocak ayından itibaren 15 Ağustos itibarıyla toplam 6 bin 743 denetleme gerçekleştirilmiştir.

Bunların 2 bin 306'sına yasal işlem yapılmış olup bin 153 adedine toplam 10 milyon 329 bin 527 lira idari para cezası uygulanmıştır. İçlerinden bin 683 adedine de mühürleme tutanağı ve işlemi gerçekleştirilmiştir. En çok işlem yapılan ilçeler Fatih, Esenyurt, Beyoğlu, Bakırköy, Bahçelievler, Pendik şeklinde sıralanmaktadır."

Günlük kiralık evlere ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında, kısa dönemli kiralamalarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kimlik bildirimi yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından Maliye Bakanlığı da kiralamalara belge zorunluluğu getirerek alınan tedbirlere katkı sağlamıştı.

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