Sur Yapı´dan "Mutlu Evler Türkiye" kampanyası

Sur Yapı "Mutlu Evler Türkiye" kampanyası Ümraniye'de Şehir Konakları, Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Maltepe'de Yeşilmavi, Koşuyolu'nda Excellence, Kağıthane'de Tempo City, Ispartakule'de Bahçeyaka, Sultanbeyli´de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Topkapı´da Topkapı Evleri ve Bursa'da Marka Rezidans projelerini kapsıyor.



"Mutlu Evler Türkiye" kampanyası kapsamında indirimli fiyatı 323 bin TL olan 60 metrekare 1+1 daireye sadece 48 bin TL peşinat ile sahip olma fırsatı sunuluyor. Teslime kadar 600 TL, teslimden sonra ise bin 474 TL taksitle ödeme yapılıyor. 120 ay için 0.55 kredi oranı uygulanıyor. Kalan tutar ise 29 bin TL'lik vade farksız beş ödeme ile tamamlanıyor.



2017'nin ilk 6 ayında "Olur Olur Bal Gibi Olur" ve "Aynen Öyle" kampanyalarını hayata geçiren Sur Yapı, yoğun talep gören bu kampanyaların ardından başlattığı "Mutlu Evler Türkiye" kampanyasını başlatıyor.



TESLİME KADAR 600 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE



Sur Yapı, "Mutlu Evler Türkiye" kampanyasıyla teslime kadar sadece 600 TL taksit ve 120 ay vade imkânı ile ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanyada öncelikle liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor ve indirimli fiyat üzerinden yüzde 15 peşinat alınıyor. Sonrasında ise 120 ay 0,55 vade ile teslime kadar 600 TL´den başlayan taksitlerle ödeme yapılıyor. Kalan tutar ise 5 vade farksız ödeme ile kapatılıyor. Taksit sayısını azaltmak isteyenler için 60 ay 0 faiz imkânı da kampanya kapsamında sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 10+ yüzde 15 indirim uygulanıyor.



İSTANBUL VE BURSA'DA YER ALAN TOPLAMDA 11 SUR YAPI PROJESİ KAMPANYA KAPSAMINDA



"Mutlu Evler Türkiye" kampanyası Ümraniye´de Şehir Konakları, Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Maltepe'de Yeşilmavi, Koşuyolu´nda Excellence, Kâğıthane'de Tempo City, Ispartakule´deBahçeyaka, Sultanbeyli´de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Topkapı'da Topkapı Evleri ve Bursa'da Marka Rezidansprojeleri dâhil olmak üzere 10 Sur Yapı projesinde geçerli olacak.



"Mutlu Evler Türkiye" kampanyası kapsamında yüzde 10 indirimli fiyatı 323 bin TL olan 60 metrekare 1+1 daire için 48 bin TL peşinat alınıyor. Ev sahibi olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak kampanya kapsamında teslime kadar ayda 600 TL, teslimden sonra bin 200 TL taksitlerle ödeme yapılarak 120 ayda 0.55 vade imkanından yararlanılıyor. Kalan tutar ise 29 bin TL´lik vade farksız beş ödeme ile tamamlanıyor.



İstanbul'un 7 ilçesinde ve Bursa'da olmak üzere farklı gelir gruplarındaki konut alıcılarının ve yatırımcılarının bütçelerine uygun geniş yelpazede projeleri bulunduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "2017 yılının ilk altı ayında "Olur Olur Bal Gibi Olur" ve "Aynen Öyle" kampanyalarını yapmıştık.Kampanyalarımıza ilgi gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sur Yapı olarak 2017 yılının son çeyreğinde çok daha güçlü bir kampanya başlatıyoruz.



"Mutlu Evler Türkiye" sloganıyla konut alıcısına seslendiğimiz yeni kampanyamızda konut alıcısınayine pozitif mesajlar vermek istedik. Mutlu Evler Türkiye´yi hazırlarken yılın iddialı kampanyası hedefiyle yola çıktık. 11 projemizde 300 konutla sınırlı olacak kampanyamızda geniş kitleleri lüks konut sahibi yapmayı amaçlıyoruz.Yılbaşından bu yana hem projelerimize hem de kampanyalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sur Yapı olarak hareketli, büyük fırsatlar sunan ve topluma pozitif mesajlar veren cazip kampanyalar yapıyoruz. Bu kampanya ile daha geniş kitleleri ev sahibi yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

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