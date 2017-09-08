Virgin Records ve Virgin Atlantic gibi firmaların kurucusu, 5 milyar dolar serveti olan ünlü Britanyalı işadamı ve girişimci Sir Richard Branson yine manşetlerde.
Genelde rock starlarını bile sönük bırakacak düzeydeki renkli hayatıyla konuşulan 67 yaşındaki Richard Branson, bu kez Atlantik Okyanusu'ndaki özel adası Necker Island gündemde.
ABD'yi kasıp kavuran ve saatte 300 lilometre hıza sahip Irma kasırgasının Necker Adası'ndan da geçeceğini bilmesine rağmen adasını terketmeyen Richard Branson burayı sıfırdan yaratmıştı.
Branson, birkaç sene önce de iki çocuğu ve 90 yaşındaki annesiyle birlikte ünlü aktrist Kate Winslett'i ağırlarken patlayan Irene kasırgasına aldırmamıştı. Fakat düşen yıldırımın tesisi yakması üzerine yeni baştan inşa etmek zorunda kalmıştı. İşte adanın hikayesi...
1978 yılında Britanya Virjin Adaları kümesindeki bazı adaların satılık olduğunu farkeden Richard Branson keşif amacıyla adalara tatile gelir. Plak şirketindeki rock yıldızlarının adalara getirme fikri üzerinde düşünür.
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