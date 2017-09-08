İnşaat sektörü reklamlarda "1 numara"

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Marcode Pazarlama Danışmalığı ve Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler, inşaat markalarının geçen sene markalı konut projeleri için 1 milyar TL reklam harcaması yaptığını öngördüklerini söyledi.



Geçtiğimiz yıl 1.400’ün üzerinde markalı konut projesinin hayata geçirildiğini aktaran Gökçiler, bu projelere ait toplam 560 bin konutun satışı için TV, İnternet ve basının toplam harcamaların yüzde 80’in üzerinde bir pay aldığını aktardı.



İnşaat firmalarının yaptıkları iletişimde ağırlıklı olarak satış odaklı olduklarını söyleyen Gökçiler bunun uzun vadede inşaat şirketleri için bir risk oluşturacağını söylüyor.



Rekabetin çok yoğun olduğu bu sektörde ileride daralacak talebin etkisinin daha az hissedilmesi adına markalaşmanın ve farklılaşmanın önemli olduğunu bunun ise sadece fiyat iletişimi yapmakla mümkün olmadığını ifade eden Gökçiler, rekabette ayrışma konusuna daha fazla eğilmeye başlayan markaların ilerde daha fazla ve daha yüksek metrekare fiyatları ile satılacağının altını çizdi.



Rekabette ayrışma konusunda ise inşaat şirketlerine şu önerilerin sunulmasının doğru olduğu görüşünde:



-Sadece fiyat ve kazanç iletişimine odaklanmamak.

-Tüketiciler ile duygusal bağ kurmak adına yapılan işlerin saha araştırmaları ile desteklenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor.

-Bilinir ve güvenilir olmak için ilk reklam filmlerinde “ünlü (celebrty) kullanımına” çok dikkat edilmesi ve marka – ünlü dengesinin iyi yakalanması.

-İnşaat Şirketlerinin tıpkı FMCG ve Telekom şirketleri gibi daha dinamik ve müşteri odaklı pazarlama faaliyetlerinde bulunması ve ön hazırlığının yapılmasından sonra, reklam verilmesinin satış sonuçlarını olumlu yönde etkileyeceği gerçeğinin unutulmaması gerekiyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER