Nef Ataköy 22’de yaşam başlıyor

Ataköy'de 25 bin metrekarelik bir alanda yer alan ve 6 bloktan oluşan Nef Ataköy 22 projesinde daire teslimlerine başlandı.



İstanbul’un en işlek ulaşım hattı olan E5’in hemen bitişiğinde ve Ataköy'ün en merkezi arazisi üzerinde yer alan Nef Ataköy 22'nin hemen önünde, günde 1 milyondan fazla kişinin kullandığı metrobüs ve metro durakları yer alıyor. Konut, rezidans ve ofis bloklarının yanı sıra projenin avlusunda yer alan alışveriş ve iş meydanı ile yeni bir mağazacılık anlayışına imza atan Nef Ataköy 22, bölgenin yeni çekim merkezi oluyor.



SADECE 2017'DE 2 BİN KONUT TESLİMİ



Nef, hayatın başladığı 20 projede toplam 4 bin 100 konutun teslimini gerçekleştirdi. Nef, sadece 2017 yılı içerisinde teslim ettiği bin 250 adet konuta ek olarak, 4 projede 680 konutun daha teslimini gerçekleştirerek yıl sonuna kadar 2 bin konutu ev sahiplerine teslim etmiş olacak.

18 katlı konut ve ofisin yanı sıra alışveriş merkezinin de bulunduğu 6 bloktan oluşan projede, 1+1’den 4+1’e kadar değişen büyüklükte deniz ve şehir manzaralı daireler yer alıyor. Nef Ataköy 22’deki Foldhome sistemi sayesinde, bir ev aldığınızda sahip olacağınız 24 odalı evinizde sinema odası, misafir evi, toplantı odası, tam donanımlı bir spor salonu, PlayStation odası, parti ve karaoke odası, müzik stüdyosu, eğlence odası ve şefin masası gibi birçok farklı fold yer alıyor.

Nef Ataköy 22