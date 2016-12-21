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Dünya Bankası TANAP için 800 milyon dolarlık krediyi onayladı

Dünya Bankası Yönetim Kurulunca, TANAP için toplamda 800 milyon dolar tutarındaki kredi onaylandı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:46:58 Güncelleme: 12:13:34 Reuters

Dünya Bankası Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi için Türkiye'ye yönelik 400 milyon dolar ve Azerbaycan'a yönelik yine 400 milyon dolar tutarındaki kredileri onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, kredinin kullanıcılarının Azerbaycan garantisi altında Güney Gaz Koridoru Kapalı Anonim Şirketi ve Türkiye garantisi altında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) olacağı belirtildi. Proje, Azerbaycan'ın doğalgaz ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve Türkiye ile Güneydoğu Avrupa için enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan'daki bir doğalgaz sahasında çıkarılan doğalgazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden başka ülkelere taşıyacak.

Proje, TANAP'ın yanı sıra Azerbaycan'da Şah Deniz 2 doğal gaz sahasının geliştirilmesini; Güney Kafkasya Boru Hattı'nın Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye uzatılmasını; Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden ve Adriyatik Denizi'nin altından Güney İtalya'ya doğalgaz taşıyacak Trans-Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) yapımını içeren Güney Gaz Koridoru Programı'nın bir parçasını oluşturuyor.

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