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Türk Akımı, Rusya'ya 7 milyar euroya mal olacak

Rusya, Türk Akımı gaz boru hattı için 7 milyar euroluk bir yatırım öngörüyor

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:17:49 Güncelleme: 12:19:00 Reuters

Rus Vedomosti gazetesine göre Rusya ile Türkiye arasında kurulacak Türk Akımı doğalgaz boru hattının deniz altındaki bölümü için toplam olarak yaklaşık 7 milyar euro (7.3 milyar dolar) tutarında yatırım yapılması öngörülüyor. Gazetenin resmi bir belgeye dayanarak verdiği bilgiye göre bu meblağ içinde Rusya'nın daha sonra vazgeçtiği Güney Akım boru hattı için harcanmış olan para da var.

Türk Akımı projesinde, planlandığı gibi Karadeniz'i geçecek olan çift hattın her birinin kapasitesi 15.75 milyar metreküp olacak. Rusya, ilk hattın, ihracat vergilerinden sağlanacak gelir olarak Rus hazinesine yaklaşık 750 milyon dolarlık katkı yapacağını düşünüyor. Rusya'nın doğalgaz ihraç kurumu Gazprom Vedomosti gazetesine bu konuda açıklama yapmadı.

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