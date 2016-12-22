Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan TANAP'a kredi

Asya Altyapı Yatırım Bankasından yapılan açıklamaya göre banka yönetiminin dünkü toplantısında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) sağlanacak kredi ve şartlar görüşüldü.



Toplantı sonucunda, Asya Altyapı Yatırım Bankasının Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ (SGC) ye TANAP'ın yapımı için 600 milyon dolarlık kredi kullandırmasına karar verildi. Azerbaycan garantisinde SGC'ye sağlanacak söz konusu kredi, TANAP'ın inşaası için kullanılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı D.J. Pandian, TANAP'a sağlanan kredinin bankanın kapasitesini gösterdiğini belirterek, "Asya ve Avrupa arasındaki bu önemli enerji altyapısı sadece Azerbaycan'ın ekonomisini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin ve Avrupa'nın güneyindeki bir çok ülkenin enerji güvenliğini sağlayacak." ifadelerini kullandı.



TANAP için Dünya Bankası Yönetim Kurulu da Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC) şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarındaki krediyi onaylamıştı.



Projeye aynı zamanda, Çok Taraflı Garanti Yatırım Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından da finansman sağlanacak. TANAP için verilecek toplam desteğin 4 milyar doları bulması bekleniyor.



TANAP'ta Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor.

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