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Akaryakıt istasyonları
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Akaryakıt ve LPG istasyonlarında yeni düzenleme

EPDK tarafından şehirlerarası yollar üzerinde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonları arasında en az 10 kilometre, şehiriçi yollar üzerindeki istasyonlar arasında ise 1 kilometre mesafe bulunmasına karar verildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:34:00 Güncelleme: 14:34:58 AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), şehirlerarası yollar üzerinde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonları arasında en az 10 kilometre, şehiriçi yollar üzerindeki istasyonlar arasında ise 1 kilometre mesafe bulunması kararlaştırıldı.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlama uygulamalarında, istasyonun üzerinde bulunduğu yol ismi veya yol kodu yerine yön esası dikkate alınacak.

Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında 10 kilometrelik, şehiriçi yollar üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında 1 kilometrelik, şehiriçi yollarla şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasındaysa yine en az 1 kilometrelik mesafe bulunması şartı aranacak.

Ayrıca, dağıtıcı ve ihrakiye (liman ve havaalanlarındaki taşıtlara ücret karşılığı sağlanan akaryakıt) teslimi lisansı sahiplerinin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma sunacakları bilançoları yerine, bir önceki yıla ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilançolarının geçerli olmasına karar verildi. Bu şart, ilk defa 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilançolara bakılmak suretiyle 2018 yılından itibaren aranacak.

İncelemeye konu yıl içinde lisansında yalnızca madeni yağ faaliyeti işli olan ihrakiye teslimi lisansı sahipleri içinse bu karar uygulanmayacak.

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