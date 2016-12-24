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'Spot elektrikteki dalgalanma zam anlamına gelmiyor'

Enerji Ticareti Derneği Başkan Vekili Karahan, "Şu andaki (spot piyasadaki) fiyat yükselmesi 1 Ocak'ta zam olacağı anlamına gelmiyor" dedi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:39:55 Güncelleme: 12:42:42 AA

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkan Vekili Mustafa Karahan, spot piyasada dalgalı seyreden elektrik fiyatlarının yılbaşına kadar nihai tüketiciye zam olarak yansımasının beklenmediğini belirterek, "Elektrik tarifeleri geçmiş dönem maliyetlerinin hesaba katıldığı bir formüle göre yapıldığı için bu şu andaki fiyat yükselmesi, 1 Ocak'ta zam olacağı anlamına gelmiyor." dedi.

Son dönemde gün öncesi spot piyasada artan elektrik fiyatlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karahan, soğuk hava şartlarının hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminde talebi artırdığını söyledi.

Karahan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) elektrik santrallerine yönelik yaptığı doğalgaz kısıntısının üretimi azalttığını ifade ederek, "Havalar çok soğuk olduğu için hem doğalgazda hem de elektrikte talep çok yüksek. Bu sebepten fiyatlar normal arz talep dengesinde yükseliyor. Fakat doğalgazın kısılmasına kriz demek doğru olmaz. Geçici olarak bütün bölgelerde aşırı soğuk olmasından kaynaklı. Her zaman karşılaşılacak bir durum değil. BOTAŞ'ta doğalgaz tüketim önceliğini ısınmaya verdiği için elektrikte böyle bir maliyete katlanmak zorunda kaldık. Havaların biraz normalleşmesi, yeni gelen sıvılaştırılmış doğalgaz kargolarının sisteme gaz vermesiyle rahatlama bekliyoruz." diye konuştu.

Santrallerdeki doğalgaz kısıntılarının şimdilik elektrik kesintilerine sebep olacak boyutta olmadığını dile getiren Karahan, elektrik kesintisi olmadığı için fiyatların yükseldiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tavrının da tüketici öncelikli olduğunu belirtti.

Karahan, son dönemde spot piyasada dalgalı seyreden elektrik fiyatlarının yılbaşına kadar nihai tüketiciye zam olarak yansımasının beklenmediğini dile getirerek, "Elektrik tarifeleri geçmiş dönem maliyetlerinin hesaba katıldığı bir formüle göre yapıldığı için bu şu andaki fiyat yükselmesi, 1 Ocak'ta zam olacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir zam olacaksa bile nisana etkisi olur. Elektriğe yılbaşında zam beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

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