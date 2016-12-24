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Türk Akım doğalgaz boru hattının hükümetlerarası anlaşması onaylandı

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Türk Akım doğalgaz boru hattı projesinin hükümetlerarası anlaşmasının onayına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:47:45 Güncelleme: 12:51:34 AA

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla adil ve ortak menfaate dayalı işbirliği prensiplerine uygun olduğu belirtilen Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi, iki hattan oluşacak.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Russkaya kompresör istasyonundan, Karadeniz üzerinden Türkiye'deki alım terminaline ve devamında Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje, ilk defa 2014'te Rusya Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.

Projede hükümetler arası anlaşma iki ülke arasında 10 Ekim'de imzalanmıştı.

Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

Rus hükümeti, TürkAkım doğalgaz boru hattı anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını 16 Aralık'ta kabul etmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da TürkAkım'a ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın Duma'da ocak ayında oylanmasının planlandığını belirtmişti.

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