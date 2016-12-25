En fazla serbest tüketici İstanbul’da en az Tunceli’de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), elektrikte 2017 yılı için “serbest tüketici” limitini düşürmesinin ardından 82 TL’nin üzerinde faturası gelen her abone, bu kapsamda değerlendirilecek. Bu yıl 2 milyon 733 kişi serbest tüketici hakkından yararlandı. İstanbul, 665 bin 121 serbest tüketici ile ilk, İzmir 283 bin 217 ile ikinci sırada yer aldı. Serbest

tüketici olma hakkından en az Tunceli yararlandı. Tunceli’de bin 222 kişi bu haktan yararlandı. Bu sayı, Bayburt’ta bin 942, Bingöl’de 2 bin 125 kişi oldu.

8.4 MİLYON ABONEYE ÇIKACAK

EPDK, 2017 yılı için elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürdü. Buna göre, 2017 yılında aylık elektrik faturası 82 lirayı geçen abone, istediği bir şirketten ya da tedarikçiden elektrik satın alabilecek. Bu limitin düşürülmesiyle halen 2 milyon 733 bin olan serbest tüketici sayısının 8.4 milyona çıkması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir’in ardından Antalya 230 bin 692 abone ile üçüncü, Ankara 169 bin 936 abone ile dördüncü, Adana 101 bin 551 abone ile beşinci sırada yer aldı. Serbest tüketici olma hakkından en az yararlanan il sıralamasında Tunceli’yi bin 942 abone ile Bayburt, 2 bin 125 abone ile Bingöl izledi

DAHA UCUZ ELEKTRİK

Serbest tüketici olan bir abone, bulunduğu il ya da ilçede hizmet veren perakende şirketinin dışında başka bir tedarikçiden daha uygun bir fiyatla elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu alanda oluşan rekabet ortamı, tüketicilerin elektriğini yüzde 10’lara varan oranlarda indirimle satın almasını sağlıyor. Elektrik perakende şirketleri, serbest tüketicileri müşterisi yapabilmek için uygun fiyatın yanı sıra sigorta gibi bazı promosyonlar da teklif ediyor.

‘800 BİN ABONE ÜZERİNE ALMALI

9 milyon kilovatsaat olan serbest tüketici limitinin aradan geçen 15 yılda 2 bin 400 kilovatsaate kadar indiğini belirten Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Halit Bakal, “Piyasanın önemli ölçüde rekabete açıldığını görüyoruz” dedi. Bu durumun beraberinde elektriği de ucuzlattığını kaydeden Bakal, “Halen Türkiye genelinde 2.6 milyon abone serbest tüketici hakkından yararlanıyor. Ancak tuketicilerimizin elektrik aboneliklerini kendi üzerlerine almaları gerekiyor.

Istanbul Avrupa yakasında aboneliği üzerine olmayan 800 bin abonemiz var” diye konuştu.

DENİZ ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK