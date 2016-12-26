Türk Akımı'na Türkiye tarafından onay!

Resmi Gazete'nin 24 Aralık tarihli sayısında yer alan Türk Akımı hükümetlerarası anlaşmasının onayına ilişkin karara göre, proje iki hattan oluşacak. Rusya Federasyonu'nda Krasnodar Bölgesi içindeki Russkaya kompresör istasyonundan başlayarak, Karadeniz üzerinden Türkiye'deki alım terminaline ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak projenin hükümetlerarası anlaşması iki ülke arasında 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattından oluşacak ve yıllık maksimum 31.5 milyar metreküp teknik kapasiteye sahip olacak. Rus hükümeti, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını 16 Aralık'ta kabul etmişti.

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