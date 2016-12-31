Elektrikte kesik fırtınası

İstanbul’da önceki gün başlayan kar ve fırtına nedeniyle gündeme gelen elektrik kesintileri, dün de sürdü. Kente, elektrik taşıyan iletim hatlarında, kar ve buz yükü nedeniyle arıza oluştu. İlçe ilçe, gezdirilerek bir ya da 1.5 saatlik aralarla elektrik kesintisi yapıldı. Soğuğa bağlı olarak tüketimin artması nedeniyle elektrik üretiminde gece alarm verildi. Sistemde oluşan 3.500 megavatlık açığı kapatmak için santrallar üretimi artırdı.

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar ve fırtınanın etkisiyle iletim hatlarında yaşanan sorunlar, İstanbul başta olmak üzere bazı illerde elektrik kesintisine neden olmuştu. Önceki gün başlayan elektrik kesintileri, dün de devam etti. İstanbul’daki çok sayıda ilçede, “gezdire gezdire” elektrik kesintileri yapıldı. İstanbul’a elektrik taşıyan ana iletim hatlarında, kardan ve buzdan dolayı yük oluştuğu, fırtınanın da ağırlaşan hatları kopardığı belirtildi. Bazı iletim hatlarının devre dışı kalmasıyla da diğer hatlar, oluşan elektrik yükünü taşıyamadı. İstanbul’a, Çanakkale Boğazı’ndan denizin altından ve Trakya’dan enerji sağlandı. Enerji Bakanlığı, yaptığı açıklamada kesintilerin elektrik yetersizliğinden kaynaklanmadığını belirterek “Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştiriliyor” ifadesini kullandı.

TEİAŞ VERDİKÇE GELECEK

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında elektrik dağıtımını yapan şirketler, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) sisteme enerji verdikçe, ilçelere elektriğin kademeli verileceğini belirtti.

FATURASI 2 MİLYON TL

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da İstanbul’daki kesintinin saatlik faturasının söz konusu zaman dilimi için 2 milyon TL olduğunu söyledi.

JENERATÖRE YAKIT KUYRUĞU

Elektrik kesintileri yaşanması üzerine vatandaş kendi çözümünü üretti. İstoç’ta esnaf jeneratör için yakıt kuyruğuna girdi.

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK