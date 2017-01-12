Brent petrolün varil fiyatı dünkü yükselişini bugün de sürdürerek 55 doların üzerinde dengelendi.

Dün ABD'de açıklanan, ham petrol stoklarının piyasa beklentisinin üzerinde artış göstermesine karşın, arz kısıtlamasına ilişkin iyimser beklentilerle yükselişini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 2,8 primle 55,14 dolardan tamamladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,1 milyon varil artışla 483,1 milyon varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artması yönündeydi.

Bugüne yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.40 itibarıyla 55,4 dolar seviyesinden alıcı bulurken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 primle 52,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıtlaması anlaşmasına uyacağına ilişkin iyimserliğin arttığını, bunun da fiyatları desteklediğini ifade etti. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan 54 doların destek, 56 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.