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Elektrikte tüketim rekoru kırıldı

Gerçekleştirilen 277,2 milyar kilovatsaatlik tüketimle 2016 tüm zamanların en yüksek elektrik tüketilen yılı oldu. Geçen yıl en yüksek tüketim 10 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise Kurban Bayramı'nın ilk gününe gelen 12 Eylül'de gerçekleşti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:38:09 Güncelleme: 11:47:12 AA

Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketimi, 2015'e göre yüzde 4,3 artışla 277,2 milyar kilovatsaate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik tüketimini karşılamak için üretim yatırımları, geçen yıl da devam etti.

Bu kapsamda, geçen yıl 272 milyar kilovatsaat seviyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 277,2 milyar kilovatsaat de elektrik tüketti.

Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265,7 milyar kilovatsaate göre yüzde 4,3 artışa denk geldi. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti.

Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5,5 milyar kilovatsaat seviyesindeki fark ise enterkonnekte sistem üzerinden ithalat yoluyla karşılandı.

EN DÜŞÜK TÜKETİM KURBAN BAYRAMININ İLK GÜNÜ

Geçen yıl elektrik tüketimi günlük bazda en yüksek 10 Ağustos tarihinde görüldü. Türkiye, söz konusu günde artan hava sıcaklıkları sebebiyle aşırı klima kullanımına bağlı olarak 905 milyon 764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullandı.

Bu arada, en düşük tüketim de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 12 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti. Bu tarihte, günlük sadece 513 milyon 805 bin 39 kilovatsaat elektrik tüketildi.

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında büyürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'nin elektrik tüketiminin büyümeye devam edeceğini ve bu kapsamdaki yatırımların da artarak süreceğini vurgulamıştı.

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