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Türkiye'de LPG ithalatı kasımda yüzde 14,4 arttı

LPG ithalatı, 2016 kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artışla 308 bin 726 tona çıktı

26 Ocak 2017 Perşembe, 09:39:56 Güncelleme: 09:41:15 AA

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yılın kasım ayında 2015 kasım ayına göre yüzde 14,4 artarak 308 bin 726 tona ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kasım Ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu'na göre, 2016 Kasım ayında en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Norveç, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna oldu.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince 2016 Kasım'ında yapılan LPG ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artarak 308 bin 726 tona çıktı.

Bu dönemde rafinerici lisansı sahiplerinin toplam LPG üretimi ise yüzde 3,3 azalarak 77 bin 202 ton oldu.

İHRACAT YÜZDE 15,2 AZALDI

LPG ihracatı 2016 Kasım'ında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 azalarak 23 bin 467 tona indi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, Tunus, KKTC, Romanya, ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yılın kasım ayında, 67 bin 862 ton tüplü, 12 bin 860 ton dökme ve 248 bin 857 ton otogaz olmak üzere 329 bin 581 ton LPG satışı gerçekleştirildi.

TOPLAM LPG SATIŞI YÜZDE 0,9 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüplü LPG satışı 2016 kasımında yüzde 2,6 artarken, dökme LPG satışı yüzde 19,4 azaldı. Bu dönemde otogaz satışlarında yaşanan yüzde 1,7'lik artışla birlikte toplam LPG satışı yüzde 0,9 arttı.

LPG pazarında yüzde 75,5 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 20,6 ile tüplü LPG ve yüzde 3,9 ile dökme LPG izledi.

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