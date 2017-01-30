Rekabet Kurumu'ndan 7 enerji şirketine soruşturma!

Rekabet Kurumu, 7 elektrik dağıtım ve perakende şirketine yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Suçlama, ‘bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak’ ve ‘tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellemek...'

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 28 Aralık 2016 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi bularak Enerjisa Enerji, Toroslar Elektrik Dağıtım, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış, Başkent Elektrik Dağıtım, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım ve Enerjisa İstanbul Yakası Elektrik Perakende Satış şirketleri hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi" denildi.