Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.

Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

TRAFİKTE KAÇ LPG'Lİ ARAÇ VAR

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 457 bin 967 adet LPG'li araç bulunuyor.