Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.
Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
TRAFİKTE KAÇ LPG'Lİ ARAÇ VAR
Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 457 bin 967 adet LPG'li araç bulunuyor.
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YORUMLAR 4
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Misafir 7 saat önce2016 kışına kadar 1,99TL idi. P artış oldu bi anda neredeyse 1TL den fazla artış oldu. Şimdi 20 kuruş indirim yapılsa ne yaza. Seçim yatırımı bu da herhalde.663
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Misafir 7 saat önceMüjdelerin devamı için evet diyoruz2181
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Misafir 9 saat önceGeçen sene otogaz fiyatları 1.89 tl civarındaydı (ankarada)bu sene indirimle düşmesi ümit edilen fiyat 2.92...360
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