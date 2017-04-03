ENERJİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
otogaz
ENERJİ

Otogaz fiyatlarına büyük indirim geliyor

Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren büyük bir indirim bekleniyor. Otogazın pompa fiyatı yüzde 6.3 oranında düşecek.

03 Nisan 2017 Pazartesi, 09:46:38 Güncelleme: 12:35:40 HABERTURK.COM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.

Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

TRAFİKTE KAÇ LPG'Lİ ARAÇ VAR

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 457 bin 967 adet LPG'li araç bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 7 saat önce
    2016 kışına kadar 1,99TL idi. P artış oldu bi anda neredeyse 1TL den fazla artış oldu. Şimdi 20 kuruş indirim yapılsa ne yaza. Seçim yatırımı bu da herhalde.
  • Misafir 7 saat önce
    Müjdelerin devamı için evet diyoruz
  • Misafir 9 saat önce
    Geçen sene otogaz fiyatları 1.89 tl civarındaydı (ankarada)bu sene indirimle düşmesi ümit edilen fiyat 2.92...
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Asyalı firmalardan Türkiye'de 2 milyar dolarlık ortaklık
ENERJİ

Ortaklıklar arka arkaya geldi
Kırmızı kitap açılıyor!
ENERJİ

Kırmızı kitap açılıyor!
EPDK'dan elektrik fiyatları ile ilgili açıklama
ENERJİ

Elektriğe zam gelecek mi? İşte yeni açıklama
81 il için doğalgaz ihalesi tamamlandı
ENERJİ

Beklenen ihale sonuçlandı!
Silvan Barajı 2019'da su tutacak
ENERJİ

Bitince 305 bin kişi iş bulacak!
BP Enerji Görünümü 2017 Raporu Tanıtımı
ENERJİ

O sayı ikiye katlanacak! 20 yıl içerisinde...
Otogaz fiyatlarına büyük indirim geliyor
ENERJİ

DİKKAT, BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR!
Otogaz fiyatları 25 kuruş birden düştü
ENERJİ

POMPADA BÜYÜK İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ
BP, FPS'yi 199 milyon sterline Ineos'a satacak
ENERJİ

BP'DEN 'STRATEJİK' SATIŞ

Akdeniz doğalgaz boru hattı projesi hızla devam ediyor
ENERJİ

2025 YILINDA TAMAMLANACAK!
Akaryakıta AB şartı geliyor
ENERJİ

AKARYAKITTA YENİ DÖNEM!
AKİB'in ihracatı 1 milyar 225 milyon dolara çıktı
ENERJİ

"ÖZLEDİĞİMİZ ÇİFT HANELİ ARTIŞLARA GERİ DÖNDÜK"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme