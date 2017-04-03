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03 NİSAN 2017
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Akdeniz İhracatçı Birlikler
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AKİB'in ihracatı 1 milyar 225 milyon dolara çıktı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ihracat rakamları, 2017 yılı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 artış kaydederek, 1 milyar 225 milyon dolara çıktı.

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:19:22 Güncelleme: 16:22:46 AA

Demir ve demir dışı metaller - çelik ihracatı yüzde 152, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 82, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 34, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 21, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 13,96, tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise yüzde 7,74 oranında artış gösterdi.

AKİB Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı açıklamada, Türkiye ihracatının son aylarda artış trendine girdiğini belirterek, "Yılbaşından bu yana ihracat rakamlarımızdaki artış çok sevindirici ve umut verici. Özlediğimiz çift haneli artışlara geri döndük" dedi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 2017 yılı Mart ayı rakamlarının 854 milyon dolardan 1 milyar 225 milyon dolara yükseldiğini ve geçen sene Mart ayına oranla yüzde 43,4 oranında bir artış olduğunu vurgulayan Kıvanç, şunları kaydetti:

"2016 ve 2017'yi ilk 3 ay olarak değerlendirdiğimizde ise; 2016 yılı ilk 3 ayında 2 milyar 451 milyon dolar olan ihracatımızın 2017 yılı ilk 3 ayında 3 milyar 299 milyon dolara yükseldiği ve yüzde 34,6 oranında arttığı görülmektedir."

Kıvanç, 2017 yılının Mart ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay'ın 10, Adana'nın 11, Mersin'in 12, Kayseri'nin 14. ve Karaman'ın 28. sırada olduğunu belirtti.

Zeki Kıvanç, Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu kaydetti.

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