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Akdeniz doğalgaz boru hattı projesi, srail ve Kıbrıs adası, DEPA , Edison
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Akdeniz doğalgaz boru hattı projesi hızla devam ediyor

Avrupalı devletler ve İsrail hükümeti, İsrail'den Avrupa'ya doğalgaz taşımak için tasarlanan Akdeniz doğalgaz boru hattı projesine desteklerini açıklayarak, 2025 yılını projeyi bitirmek için hedef tarih olarak belirledi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:26:09 Güncelleme: 17:27:56 Reuters

Boru hattının İsrail ve Kıbrıs adası açıklarındaki doğalgaz sahalarını Yunanistan ve muhtemelen İtalya üzerinden Avrupa'ya bağlaması hedefleniyor. Yaklaşık 2,000 kilometre uzunlukta planlanan hattın maliyetinin 6 milyar euroyu bulabileceği tahmin ediliyor.

İsrail'in denizin altında keşfettiği yaklaşık 900 milyar metreküp (bcm) doğalgaz rezervi bulunuyor. Bazı çalışmalar 2,200 bcm doğalgazın daha keşfedilmeyi bekliyor olabileceğine işaret ediyor.

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sahasında ise 128 bcm rezerv bulunurken, ada etrafında başka doğalgaz yatakları olduğu da tahmin ediliyor. İsrail, Avrupa pazarlarının yanında, Türkiye, Mısır ve Ürdün'e de gaz ihracatı yapma potansiyelini değerlendiriyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya'nın enerji bakanlarıyla toplantısının ardından boru hattının 2025 itibariyle tamamlanabileceğini söyleyerek, "Fakat biz hızlandırmayı ve bu zaman çizelgesini kısaltmayı deneyeceğiz" dedi.

Doğalgaz boru hattı projesinin sahiplerinden IGI Poseidon'un başında bulunan Elio Ruggeri, proje için fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve önümüzdeki birkaç yılda "uygun geliştirme faaliyetlerine" odaklanılacağını, nihai yatırım kararının 2020 yılına kadar alınacağını söyledi.

IGI Poseidon'da Yunan kamu doğalgaz tedarik şirketi DEPA ve İtalyan enerji şirketi Edison'un payı bulunuyor.

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