Aksa Enerji Gana'da üretime geçti

Aksa Enerji Üretim AŞ tarafından Gana Cumhuriyeti'ndeki enerji santralinin 102,5 megavat kurulu güce sahip ilk bölümünün üretime geçtiği bildirildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Gana santralimizin bakanlık kabulü için çalışmalarımız devam ediyor olup

santralimizin 192.5 MW kurulu güç ile ticari faaliyetlerine başlaması beklenmektedir. Geçen haftadan itibaren 102.5 MW

kurulu güçteki ilk bölüm aralıksız üretime başlamıştır" denildi.

Açıklamaya göre, bu bölüme ilişkin bakanlık kabulünün bu hafta sonuna kadar tamamlanması beklenirken; geriye kalan

motorların bölüm bölüm Mayıs ayı sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

Açıklamaya göre şirketin Madagaskar santralinin Temmuz ayı sonu, Mali santralinin ise Haziran ayı sonunda devreye girmesi öngörülüyor.