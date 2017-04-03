ENERJİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
otogaz
ENERJİ

Otogaz fiyatları 25 kuruş birden düştü

Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) sabah saatlerinde otogaz fiyatları ile ilgili duyurduğu indirim gerçekleşti. Üstelik indirim pompaya önceden duyurulduğu üzere 20 kuruş değil 25 kuruş olarak yansıdı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:36:22 Güncelleme: 17:39:06

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogazın pompa satış fiyatında 25 kuruş indirim meydana gelmiştir" denildi.

Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.87 TL'ye düşecek. İndirim oranı ise yüzde 8 olarak kaydedildi. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

TRAFİKTE KAÇ LPG'Lİ ARAÇ VAR

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 457 bin 967 adet LPG'li araç bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 6
  • Misafir 4 dakika önce
    demek ki seçimden sonra 50 kuruş zam yapılacak
  • Misafir 37 dakika önce
    seçim yaklasıyor ya yaparlar indirimi. haftaya bi indirim daha da yaparlar
  • Misafir 40 dakika önce
    referandum sonrası acısını çıkarırlar merak etmeyin.
  • Misafir 42 dakika önce
    biz tuplulere avm leri acin tuplu ve ofkeli lakabimizi devreye almayalim
  • Misafir 45 dakika önce
    Paso gezeriz artikin
  • Misafir 1 saat önce
    Pompa sırasına girelim o zaman
  • Misafir 2 saat önce
    Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Artık sürekli gezeriz.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Asyalı firmalardan Türkiye'de 2 milyar dolarlık ortaklık
ENERJİ

Ortaklıklar arka arkaya geldi
Kırmızı kitap açılıyor!
ENERJİ

Kırmızı kitap açılıyor!
EPDK'dan elektrik fiyatları ile ilgili açıklama
ENERJİ

Elektriğe zam gelecek mi? İşte yeni açıklama
81 il için doğalgaz ihalesi tamamlandı
ENERJİ

Beklenen ihale sonuçlandı!
Silvan Barajı 2019'da su tutacak
ENERJİ

Bitince 305 bin kişi iş bulacak!
BP Enerji Görünümü 2017 Raporu Tanıtımı
ENERJİ

O sayı ikiye katlanacak! 20 yıl içerisinde...
AKİB'in ihracatı 1 milyar 225 milyon dolara çıktı
ENERJİ

"ÖZLEDİĞİMİZ ÇİFT HANELİ ARTIŞLARA GERİ DÖNDÜK"
Westinghouse Electric Company iflasını istedi
ENERJİ

DEV FİRMA İFLASINI İSTEDİ
Otogaz fiyatları 25 kuruş birden düştü
ENERJİ

POMPADA BÜYÜK İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ
BP, FPS'yi 199 milyon sterline Ineos'a satacak
ENERJİ

BP'DEN 'STRATEJİK' SATIŞ

Akdeniz doğalgaz boru hattı projesi hızla devam ediyor
ENERJİ

2025 YILINDA TAMAMLANACAK!
Akaryakıta AB şartı geliyor
ENERJİ

AKARYAKITTA YENİ DÖNEM!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme