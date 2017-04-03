Otogaz fiyatları 25 kuruş birden düştü

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogazın pompa satış fiyatında 25 kuruş indirim meydana gelmiştir" denildi.
Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.87 TL'ye düşecek. İndirim oranı ise yüzde 8 olarak kaydedildi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
TRAFİKTE KAÇ LPG'Lİ ARAÇ VAR
Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 457 bin 967 adet LPG'li araç bulunuyor.
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YORUMLAR 6
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Misafir 4 dakika öncedemek ki seçimden sonra 50 kuruş zam yapılacak00
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Misafir 37 dakika önceseçim yaklasıyor ya yaparlar indirimi. haftaya bi indirim daha da yaparlar00
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Misafir 40 dakika öncereferandum sonrası acısını çıkarırlar merak etmeyin.00
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Misafir 42 dakika öncebiz tuplulere avm leri acin tuplu ve ofkeli lakabimizi devreye almayalim00
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Misafir 45 dakika öncePaso gezeriz artikin00
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Misafir 1 saat öncePompa sırasına girelim o zaman00
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Misafir 2 saat önceAllah devlet büyüklerimizden razı olsun. Artık sürekli gezeriz.00
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