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03 NİSAN 2017
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BP, FPS'yi 199 milyon sterline Ineos'a satacak

İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP), bağlı kuruluşu Forties Pipeline Systems'ı (FPS) 199 milyon sterlin karşılığında kimya ve petrol şirketi Ineos'a satacağı duyuruldu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:50:41 Güncelleme: 17:59:27 AA

BP'den yapılan yazılı açıklamada, petrol ve doğalgaz ulaştırma şirketi Forties Pipeline Systems'ın (FPS), merkezi Londra'da bulunan kimya ve petrol şirketi Ineos'a satışı konusunda anlaşma varıldığı bildirildi.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ineos şirketinin Başkanı Jim Ratcliffe, "Kuzey Denizi Ineos için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Forties Pipeline Systems İngiltere için son derece stratejik bir varlık." değerlendirmesinde bulundu.

BP'nin Başkanı Bob Dudley da "Forties Pipeline Systems şirketinin BP'nin tarihinde önemli bir yeri var. Şu an ise Shetland ve Kuzey Denizi'nin merkezine odaklanmış durumdayız." ifadesini kullandı.

FPS, Kuzey Denizi'ndeki 85 tesisten elde edilen petrol ve doğalgazı boru hatları ile Birleşik Krallık'a taşıyor. Uluslararası kimya ve petrol şirketi Ineos ise faaliyette bulunduğu 16 ülkede toplam 17 bin çalışanıyla ortalama yıllık 40 milyar dolarlık iş hacmine sahip.

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