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04 NİSAN 2017
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Benzin ve motorine zam

Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 05 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam yapıldı.

04 Nisan 2017 Salı, 09:58:58 Güncelleme: 16:50:33 HABERTURK.COM

Dün otogaz fiyatlarına gelen 25 kuruşluk büyük indirimin ardından bugün ise bir zam haberi geldi. 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından duyurulan habere göre, benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. 

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 5,28 TL'ye, motorinin ise 4,52 TL'ye yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

TRAFİKTE KAÇ DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇ VAR

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon 853 bin 690 adet dizel yakıtlı ve 3 milyon 44 bin 187 adet benzinli otomobil bulunuyor.   

 

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YORUMLAR 22
  • Misafir 7 saat önce
    zamlara hayır, yüksek dolara hayır,enflasyona hayır, yüksek faize hayır, yüksek işsizlik rakamlarına hayır, taşeron sistemine hayır,yüksek akaryakıta hayır, asgari ücrete hayır. daha sayayım mı
  • Misafir 7 saat önce
    yıllardır korkarak basıyorum gaza sağolun
  • Misafir 7 saat önce
    Hayır
  • Misafir 8 saat önce
    Birgün sevindiriyor ondan sonra üzüyorlar anlamadım bu işi ben
  • Misafir 8 saat önce
    ya yeter yeter
  • Misafir 9 saat önce
    Sonrada evet de
  • Misafir 9 saat önce
    10tl sabit olsun herkes ona göre binsin arabaya...
  • Misafir 9 saat önce
    5,28 ama ekonomi şahane
  • Misafir 9 saat önce
    arabayada binemez olduk artık
  • Misafir 9 saat önce
    yuhhh !!!!
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