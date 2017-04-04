Dün otogaz fiyatlarına gelen 25 kuruşluk büyük indirimin ardından bugün ise bir zam haberi geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından duyurulan habere göre, benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 5,28 TL'ye, motorinin ise 4,52 TL'ye yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

TRAFİKTE KAÇ DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇ VAR

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon 853 bin 690 adet dizel yakıtlı ve 3 milyon 44 bin 187 adet benzinli otomobil bulunuyor.