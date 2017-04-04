Dün otogaz fiyatlarına gelen 25 kuruşluk büyük indirimin ardından bugün ise bir zam haberi geldi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından duyurulan habere göre, benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 5,28 TL'ye, motorinin ise 4,52 TL'ye yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
TRAFİKTE KAÇ DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇ VAR
Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon 853 bin 690 adet dizel yakıtlı ve 3 milyon 44 bin 187 adet benzinli otomobil bulunuyor.
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Misafir 7 saat öncezamlara hayır, yüksek dolara hayır,enflasyona hayır, yüksek faize hayır, yüksek işsizlik rakamlarına hayır, taşeron sistemine hayır,yüksek akaryakıta hayır, asgari ücrete hayır. daha sayayım mı00
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Misafir 7 saat önceyıllardır korkarak basıyorum gaza sağolun00
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Misafir 7 saat önceHayır30
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Misafir 8 saat önceBirgün sevindiriyor ondan sonra üzüyorlar anlamadım bu işi ben00
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Misafir 8 saat önceya yeter yeter30
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Misafir 9 saat önceSonrada evet de00
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Misafir 9 saat önce10tl sabit olsun herkes ona göre binsin arabaya...00
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Misafir 9 saat önce5,28 ama ekonomi şahane00
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Misafir 9 saat öncearabayada binemez olduk artık00
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Misafir 9 saat önceyuhhh !!!!00