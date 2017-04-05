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İSKEN Sugözü Enerji Santrali
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Sugözü enerji santralinin ihalisini ABD'li şirket kazandı

İSKEN Sugözü Enerji Santrali'nin hava ön ısıtıcıların tedarikine ilişkin ihaleyi ABD'li Arvos Grubuna bağlı Ljungström şirketi kazandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:23:47 Güncelleme: 11:26:10 AA

İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (İSKEN) Sugözü enerji santralinin hava ön ısıtıcıların tedarikine ilişkin ihaleyi ABD'li Arvos Grubuna bağlı Ljungström şirketi kazandı. Yapılan açıklamada Adana'nın güneyinde yer alan tesise Ljungström, hava ön ısıtıcı iyileştirmelerinin tedariki ve teslimatına yönelik İSKEN ile sözleşme imzaladı.

İSKEN'in hava ön ısıtıcılarının 2 x 600 660 MW mevcut taşkömürü kazanlarda iyileştirilmesine yönelik yapılan sözleşme ile İSKEN Sugözü Enerji Tesisinin çevresel etkinliğini geliştirmek amacıyla uygulanan Selective Catalytic Reactor (Seçici Katalitik Reaktör - SCR) ile bağlantılı olarak performans geliştirmeleri ve işletme esnekliği sağlanacağı belirtilirken, proje uygulaması esasen Heidelberg, Almanya'da gerçekleştirileceği ve bileşenlerin, Ljungström'un Avrupa tedarik zinciri vasıtasıyla temin edileceği açıklandı.

Ljungström'ün Almanya'daki Heidelberg birimi Yönetim Direktörü Dennis Yilmazoez, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Termal enerji tesislerine yenilikçi hizmetlerimizi ve becerilerimizi sunarak hava ön ısıtıcı iyileştirmeleri ve destek hizmetlerinin Türkiye'ye teminiyle birlikte dünyada bıraktığımız izi geliştirmek için sabırsızlanıyoruz".

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