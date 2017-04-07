Çin dışındaki ilk yatırımını Türkiye'ye yaptı

Fuarda yer alan firmalardan biri olan ve 2016 yılında Türkiye’de üretime başlayan dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden HT Solar Enerji (HT-SAAE) Genel Müdürü Robin Xi, fuar süresince birçok Türk ve yabancı iştirakli şirketler ile temasta bulunduklarını güneş panellerini sektörle buluşturduklarını söyledi.

Xi, şunları söyledi:

"Fabrikamızı Türkiye pazarında kurmamızın asıl nedenlerinden biri, Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik mevkii itibarıyla aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesi olmasıdır. Kısacası Türkiye bir Avrasya ülkesidir. Biz de bu fabrika ile esas olarak Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülke pazarlarına odaklanacak iken Türkiye pazarına yönelik de faaliyet gösteriyoruz.

Çin dışındaki ilk yatırımımızı Türkiye İstanbul-Tuzla serbest bölge lokasyonunda kurduk. Bu fabrikamızın dışında Türkiye’nin diğer bölgelerinde de önümüzdeki zamanlarda başka yatırımlar yapmayı planlıyoruz.”



Ürettikleri modülleri Amerika, Avrupa, Türkiye, Ortadoğu pazarlarına ihraç edebilmek amacıyla Türkiye’deki yatırım faaliyetlerine 2016 yılında başladıklarını belirten Xi, “HT Solar, yeni nesil yüksek verimli modüller üreten Türkiye’nin en büyük güneş paneli üreticilerinden birisidir.

Fotovoltaik sektöründe süre gelmiş deneyime sahip olan HT-SAAE İstanbul-Tuzla lokasyonunda ilk deniz aşırı yatırımı olan yaklaşık 30.000 m2 kapalı alanlı fabrikasında 500’e yakın çalışanıyla birlikte yıllık 500 MW güneş paneli ve 300 MW güneş hücresi üretim kapasitesine sahiptir" dedi.

Çin Devlet şirketi olan HT Solar Enerjinin Türkiye’deki yatırım değeri toplam 20 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.