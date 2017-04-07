YASKİ'nin güneş enerjisi projesine onay çıktı

YASKİ tarafından geliştirilen dev projede önemli bir aşama daha tamamlandı. Kendi enerjisini üretmek için Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü'ne lisans başvurusu yapan YASKİ'ye genel müdürlükten 1166 kWp/1000kWe gücünde elektrik üretim izni verildi.

YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer, "Bu aşama çok önemliydi. Zira kendi enerjisini güneşten üreten ülkede başka bir arıtma tesisi yok. İzin ve prosedürler sıkıntılı ve uzun bir sürece yayıldı. Şükürler olsun ki enerji üretim lisansımızı aldık. Bundan sonraki adımda projeyi hayata geçirecek finansmanın sağlanması var" dedi.

ÜLKEYE ÖRNEK OLACAK

1 milyon Euro'luk dev bir finansmana ihtiyaç duyan projeye İller Bankası aylar öncesinden destek vereceğini açıklamıştı. Ancak YASKİ bu teklife çok sıcak bakmıyor. Ahmet Özsümer, 6 milyon TL gibi bir paranın kredi olarak kullanılacağını belirterek, "İller bankası bu 6 milyon TL'yi bize 15 yıl ödeme yapma şartı ile veriyor. Bu projenin ömrü ise 25 yıl. Yani geriye bize 10 yıl kalıyor ki bu da bizim için çok rantabl değil.

Bakanlıklara başvuru yapacağız. Daha evvel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a bu proje anlatıldı. O da projeye çok sıcak baktı ve bu projeyi ülkeye yaymak istediklerini dile getirdi. Evvela Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kapısını çalarak finansman için gerekli parayı talep edeceğiz. Olmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın da kapısını çalacağız. İller Bankası bizim için son çare olarak kenarda duracak.

Bu ziyaretlerde Yalova Milletvekili Fikri Demirel de bizimle olacak. Ben proje için gerekli finansman desteğini bakanlıklardan sağlayacağımıza inanıyorum. Böyle dev ve örnek bir projeyi Yalova'da hayata geçirecek olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.