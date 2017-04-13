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Bilim adamları güneş enerjisi
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Bilim insanları güneş enerjisinin sıvılaştırması ve depolamada yeni yöntem geliştirdi

Yapılan çalışmayla sıvı güneş enerjisi istenildiği zaman kullanılabilecek

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:33:55 Güncelleme: 18:39:10 AA

İsveçli bilim insanları güneş enerjisinin sıvılaştırılmasını ve istenildiği zaman kullanılabilmesini sağlayan bir yöntem geliştirdi.

Gothenburg'daki Chalmers Teknoloji Üniversitesinden bilim insanlarının geliştirdiği güneş enerjisinin kimyasal sıvılar içine depolanabilmesini sağlayan yöntemle artık güneş enerjisinin piller içine depolanması da tarihe karışabilir.

Energy & Environmental Science dergisinde yayımlanan makalede araştırmacılar, güneş enerjisinin daha pratik ve geniş çaplı bir şekilde kullanılmasını amaçlayan yöntem için bir de prototip alet geliştirildiğini bildirdi.

Slikondioksit ve kuvarstan yapılan ve içinde sıvı kanalları olan alet içinde güneş enerjisi aylarca kalabiliyor.

Aletin alt kısmı güneş ışığıyla suyu ısıtıyor ve bu şekilde depolanan güneş ışığının yüzde 80'i kullanılabilir enerjiye dönüşüyor.

Araştırmacılar, güneş enerjisinin piller içine depolanmasının çok maliyetli olması ve pillerin kısa sürede bozulabilmesi nedeniyle aletin kullanım olanağının geniş olacağını düşünüyor.

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