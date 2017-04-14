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14 NİSAN 2017
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Yusufeli Barajı, HES, Karadeniz Teknik Üniversitesi
ENERJİ

Yusufeli Barajı milli bütçeye 450 milyon TL'lik katkı sağlayacak

Türkiye'nin milli bütçesine yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlaması beklenen Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

14 Nisan 2017 Cuma, 14:37:43 Güncelleme: 14:40:09 AA

Sol sahilde revize kazı ve destekleme imalatları devam eden Yusufeli Barajı ve HES Projesi temelden 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı olacak.

Yusufeli Barajı ve HES Tesisinin kurulu gücünün 558 MW olup, yıllık enerji üretimi 1 888 GWh. Olması ve projenin tamamlanması ile yıllık yaklaşık 450 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanması hedefleniyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde gerçekleşen Yusufeli Barajı ve HES Projesinde bugüne kadar yüzde 61 fiziki gerçekleşme sağlandı.

KTÜ'DEN DEV PROJEYE ZİYARET

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri Yusufeli Barajı ve HES Projesi Şantiyesini ziyaret ettiler.

Temelden 270 m yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı hakkında DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Kalaycıoğlu, Kontrol Mühendisleri Kerim Ataman ve Mustafa Özgehan Ünal tarafından KTÜ'lü öğrenciler ve öğretim görevlilerine sunum yapıldıktan sonra projenin şantiye sahası gezildi.

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