400 ton çöpten 10 bin haneye elektrik ürerildi

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''Özellikle çöpten elektrik enerjisi elde ederek hem çevreyi koruyup hem de gelir elde etmenin önemli olduğuna inanıyorum. Bunu henüz hayata geçirmemiş belediyelerimizin de çöplerini düzenli şekilde depolayıp elektrik enerjisi elde edecek tesisleri hizmete sunmalarını arzu ediyorum çünkü bizler hizmet sunarken en önemli işlerimizden biri de çevreyi korumak, ona sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha düzgün bir şekilde emanet etmektir. Bu açıdan çöpten elektrik enerjisi elde edip çevreyi korumak en önemli işlerimizden bir tanesidir.''