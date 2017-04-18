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400 ton çöpten 10 bin haneye elektrik ürerildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:06:06 AA

Elazığ Belediyesi, çöp gazından elektrik üretim santralinde günlük işlenen 400 ton çöpten 10 bin haneye yetecek enerji elde ediyor. Çöteli Katı Atık Depolama Sahası'nda 15 milyon kilovat elektrik enerjisi, ulusal sisteme verildi

  • 1 400 ton çöpten 10 bin haneye elektrik ürerildi
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    Daha temiz bir çevre ve çöp sahalarındaki metan gazı salınımının önüne geçmek için seferberlik başlatan belediye, il merkezi ve ilçeleri ile Tunceli'nin Pertek, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinden gelen evsel atıkları işleyerek Çöteli Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik enerjisine dönüştürüyor.

  • 2 400 ton çöpten 10 bin haneye elektrik ürerildi
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    Tesiste 2016 yılında atıkların işlenmesiyle üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 15 milyon kilovat elektrik enerjisi, ulusal sisteme verildi.

  • 3 400 ton çöpten 10 bin haneye elektrik ürerildi
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    Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz açıklamada, gelişmiş ülkelerde çevre kaygılarıyla doğan bu tesislerin, enerji arz güvenliğine katkı sağladığı gibi metan gazı salınımı ile patlama riskini de ortadan kaldırdığı için tüm dünyada öneminin giderek arttığını belirtti.

  • 4 400 ton çöpten 10 bin haneye elektrik ürerildi
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    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında belediyeler tarafından 28 milyon ton katı atık toplandığını dile getiren Yanılmaz, hesaplamalara göre bu rakamla elde edilecek biyogazdan günlük yaklaşık 2 milyon civarındaki hanenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

  • 5 400 ton çöpten 10 bin haneye elektrik ürerildi
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    Belediyenin katı atık depolama sahasında günlük 350-400 ton arasındaki çöpün biyogaz üretimi için işlendiğini aktaran Yanılmaz, ''Aralık 2015 tarihi itibarıyla 2,8 megavat kapasiteli tesisimizi hizmete sunduk. Günlük yaklaşık 10 bin konuta yetecek elektrik enerjisini buradan temin ediyoruz.'' dedi.

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