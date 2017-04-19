Hanwha Qcells, Suudi Arabistan'ın güneş enerjisi ihalesine katıldı

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Kalyon ile birlikte kazanan Güney Koreli Hanwha Qcells Co, Suudi Arabistan'ın bu yıl hayata geçireceği 300 megavatlık Sakaka güneş enerjisi santrali ihalesine de talip oldu.

AA muhabirinin, Suudi Arabistan Yenilenebilir Enerji Proje Geliştirme Ofisi'nden edindiği bilgiye göre, Suudi Arabistan yenilenebilir enerji projeleri için ilk teklifleri aldı.

Güneşte 300, rüzgarda ise 400 megavatlık projeler için ihaleye çıkan Suudi Arabistan'ın bu projelerine toplamda 128 başvuru geldi. Bu başvurular arasından 27 uluslararası firma güneş için, 24 firma da rüzgar enerjisi projesi için yeterlilik aldı.

Bu firmalar arasında bin megavat kapasiteli ve Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali Karapınar YEKA'yı Kalyon ile birlikte yapacak olan Hanwha Qcells Co. da bulunurken, bu ihalede Kalyon-Hanwha grubuyla son tura kalan ACWA Power ve Türkiye'de faaliyetleri bulunan First Solar gibi şirketler de yer alıyor.

Bu arada, Suudi Arabistan'ın rüzgar enerjisi proje için de aralarında Toyota Tsusho Corporation, Vestas, Siemens, EDF, GE ve ACWA Power gibi uluslararası şirketler de yeterlilik şartlarını sağlayan 24 firma arasında bulunuyor.

Suudilerin her iki ihalesinin kazananıyla güneşte 25 yıllık, rüzgarda ise 20 yıllık enerji alım anlaşması imzalanacak.

2023'E KADAR 10 BİN MEGAVATLIK YENİLENEBİLİR

Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı kapsamında, 2023 yılına kadar yenilenebilir enerjide 10 bin megavat kapasite oluşturmayı amaçlayan Suudi Arabistan'a bu alanda 30 ile 50 milyar dolar arasında yatırım yapılması bekleniyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, önceki gün ayrıca 400 megavatlık yeni bir rüzgar ihalesi için hazırlıkların sonuna geldiklerini ve ihaleyle ilgili süreci başlatacaklarını açıkladı. Al Falih, 2023 itibarıyla yenilenebilir enerjinin Suudi Arabistan'ın toplam enerji portföylerindeki payının yüzde 10 düzeyine geleceğini de vurguladı.

Hanwha Qcells Co. ve Kalyon ortak girişim grubu, açık eksiltme usulüyle 20 Mart'ta yapılan Karapınar ihalesinde, kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent ile en iyi teklif vermiş ve Türkiye ile 15 yıllık enerji satış sözleşmesi imzalamıştı.