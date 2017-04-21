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Havelsan, Katar üzerinden Ortadoğu'ya açılacak

Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Özçakır, Ortadoğu'daki ilk ofisi kurumun stratejik ortaklarından Katar'da açacaklarını belirterek, "15-20 mühendis ve teknisyenin çalışacağı ofis aracılığıyla başta Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde, iş geliştirme ve proje yönetim hizmetlerini yürüteceğiz." dedi

21 Nisan 2017 Cuma, 13:11:59 Güncelleme: 13:29:36 AA

Özçakır, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Katar'daki Türkiye Fuarı"nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 2012'de Katar ile Havelsan arasında imzalanan anlaşma gereği Agusta Westland'ın (AW139) Helikopter Uçuş Eğitim Merkezi'nin geçen hafta Katar Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini anımsatan Özçakır, burada simülatörlü pilot eğitimi verileceğini söyledi.

Özçakır, içinde uçuş, kapı makineli tüfek ve kısmi uçuş eğitim simülatörleriyle taktik kontrol merkezi olan ve yaklaşık 40 milyon dolara mal olan merkezde yılda ortalama bin pilota eğitim verilmesinin planlandığını bildirdi.

Yüzde 70'i Türk malı kullanılarak yapılan merkezin bütün idame ve işletme hizmetlerinin 3 yıl Türk teknisyenlerce Doha'da verileceğini ifade eden Özçakır, merkezin hem Amerikan Havacılık Otoritesi (FAA) hem de Avrupa Havacılık Otoritesi (EASA) tarafından en üst düzeyde (Seviye D) sertifikalandırıldığını kaydetti.

Özçakır, bazı yazılımları Havelsan'ın Türk iş ortakları tarafından 3 yılda yapılan simülatörle verilecek eğitimlerin gerçek helikopterli eğitime eş değer sayıldığının altını çizdi.

"ORTADOĞU'NUN İLK OFİSİNİ KATAR'A AÇACAĞIZ"

Katar'ın, Havelsan'ın stratejik ortaklarından biri olduğunu dile getiren Özçakır, yakın zamanda burada 15-20 mühendis ve teknisyenin çalışacağı ofis açmayı hedeflediklerini söyledi.

Özçakır, Havelsan'ın Ortadaoğu'daki ilk merkezi olacak Katar'daki ofisle Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkelerine iş geliştirme ve proje yönetim hizmetleri yürüteceklerini vurguladı.

Türkiye ile Katar arasında çok iyi olan ilişkileri teknolojik anlamda da ileriye götürmek istediklerini belirten Özçakır, Katar Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları için komuta kontrol, eğitim ve simülasyon, yönetim bilgi sistemi projeleri kapsamındaki teklif çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"KATAR'A SİBER GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ KURMAK İSTİYORUZ"

Özçakır, Katar'ın askeri anlamda siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını anlatarak, Ankara'daki Havelsan Siber Güvenlik Eğitim Merkezi'nin benzerini bu ülkede kurmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının Katar’daki çalışmalarında kendilerine büyük destek sağladığını belirten Özçakır, bu sayede de devlet desteğiyle rakiplerine karşı avantaj sağladıklarının altını çizdi.

Katar'daki işadamlarıyla yatırım imkanlarını araştırdıklarını kaydeden Özçakır, sivil alanda Katar Airways'e de simülatör ve kabin içi eğlence sistemleri üretmek istediklerini bildirdi.

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