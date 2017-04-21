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Yenilenebilir enerjiye yaklaşık 1,5 milyar lira destek verildi

YEKDEM kapsamında elektrik üretimi için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya ulaştı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:25:54 Güncelleme: 14:27:41 AA

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen elektrik için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya çıktı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, YEKDEM kapsamında Mart ayında 4 milyar 771 milyon 477 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece geçen ay üretilen toplam elektriğin yüzde 20,2'si bu kapsamdaki santrallerden karşılandı.

YEKDEM kapsamında üretilen elektriğin, 2 milyar 888 milyon 446 bin kilovatsaati hidroelektrik santrallerden, 1 milyar 314 milyon 906 bin kilovatsaati rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı. Kalan yaklaşık 566 milyon 122 bin kilovatsaatlik üretim ise biyogaz, biyokütle, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elde edildi.

Yenilenebilir kaynaklarından üretilen söz konusu elektriğe 1 milyar 386 milyon 73 bin lira ödenirken, lisanssız güneş enerjisinden elde edilen enerji için de 86 milyon 678 bin 288 lira destek sağlandı. Böylece, martta YEKDEM kapsamında yapılan elektrik üretimi için ödenen destek miktarı geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin lira oldu.

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