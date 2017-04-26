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Akkuyu'da gereklı belgeler Ekim'de tamamlanacak

Rus Nükleer şirketi Rosatom "Akkuyu nükleer santralinin inşaatı için teknik içerikli belgeler, Ekim ayına kadar hazır olacak" dedi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:54:01 Güncelleme: 12:55:46

Rus Nükleer şirketi Rosatom, Akkuyu'da nükleer santralinin, inşasına başlanması için gerekli belgelerin Ekim ayına kadar hazır olacağını bildirdi.

Rusya merkezli nükleer şirketi Rosatom, Akkuya'da nükleer santral çalışmalarının başlanması için gerekli belgelerin Ekim ayına kadar hazır olacağını bildirdi. Rosatom ait olan "Atomstroyexport" adlı mühendislik şirketi ise Akkuyu’nun ana binaları ve temellerinin altına koyulacak beton yüzeyler için teknik şartların geliştirilmesi üzerine ihale düzenledi.

Şirket, binaların arasındaki en önemli yapının nükleer enerji blokları olduğunu vurgularken, reaktör bölmesinin temel plakasının hazırlanması ile ilgili çalışmaları, santralin inşaatının ana aşamasının başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Teknik şartları üzerine yürütülen çalışmaların sonuçları, 1-4 nükleer bloklarının inşası için kullanılacak, inşaat ve tesisat çalışmaları 2017 yılında başlayacak. Türkiye Enerji Bakanlığı ise 2018 yılında inşaat lisansını vererek tam olarak nükleer santral inşaatı başlayacak.

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