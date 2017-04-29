Berat Albayrak: Gaz depolama kapasitesini 11 milyar metreküpe çıkaracağız

Gazete Habertürk'ün haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017’nin ikinci gününde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanlığı Özel Oturumu’na katıldı. Türkiye’nin gaz piyasasının yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını da güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını kaydeden Albayrak, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için, gaz depolama kapasitesini 2.7 milyardan 2023 öncesi 11 milyar metreküplere çıkaracağız” dedi.

GAZDA 400 MİLYON METREKÜP HEDEFİ

Albayrak şöyle konuştu: “Sisteme günlük gaz basma kapasitesini 190 milyon metreküplerden 400 milyon metreküplere çıkaracağız. Halen 8 boru hattıyla olan uluslararası işbirliklerinin yanında, TANAP gelecek seneye bitecek. Türk Akımı projesini de 2020’ye kadar nasipse bitireceğiz. Bunun yanında Doğu Akdeniz gazı için de çalışmalarımız sürerken, onuncu boru hattını da yine bölge enerji arz güvenliği noktasında, özellikle Batı ve küresel anlamda piyasaların güvenliği için çok çalışmaya devam edeceğiz.”

“BEDELLER ÖDÜYORUZ”

Türkiye’nin yeni dönemin adımlarını attığını dile getiren Bakan Albayrak, “Türkiye olarak biz küresel istikrar ve barışa katkı noktasında çok büyük bedeller ödedik. Ödemeye devam ediyoruz, ama katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürüyor. 16 Nisan’dan sonra bölgesel ve küresel barış için çok önemli bir dönemin başlangıcıyla karşı karşıyayız. İstikrarın her şeyden önemli olduğu düşüncesinden hareketle, Türkiye yeni dönemin adımlarını attı. Türkiye yeni dönemde rasyonel, kazan-kazan esasına dayalı partnerleriyle daha güçlü bir bölge, istikrarlı ve güvenli bir dünya düsturuna destek şiarıyla inşallah daha çok çalışmaya devam edecek” dedi.

Albayrak, enerji sektöründe trendlerin değiştiğini söyleyerek, “Dünyadaki petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 60’ından fazlasını bulunduran bu coğrafyada, kazan-kazan esasına dayalı bir ortam her şeyden önemlidir” dedi.

ENERJİ TALEP ARTIŞINDA OECD BİRİNCİSİ ÜLKE TÜRKİYE

Albayrak, “Türkiye 15 yıllık başarı hikâyesiyle ortalama yüzde 5 büyüdü. OECD ülkeleri arasında elektrik talep artışında birinci ülkeyiz” dedi.

İLK KEZ YERLİ PAYI % 50’YE ÇIKTI

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının da giderek arttığını kaydeden Albayrak, “Türkiye’de ilk kez yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 50’ye çıktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise üçte bir oranında gerçekleşti. Aynı zamanda yabancı yatırımcıları da Türkiye’ye davet etmek için önemli adımlar atıyoruz. Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesiyle dünyada yekpare alanda en büyük güneş enerjisi santralı kurulacak” dedi.