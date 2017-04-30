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Kaya gazı için ilk çatlatma operasyonu

Türkiye Petrolleri (TP), Trakya'nın Hamitabat bölgesi yakınındaki sahasında kaya gazı için iki kuyuda ilk çatlatma operasyonunu gelecek hafta gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

30 Nisan 2017 Pazar, 11:39:59 Güncelleme: 11:50:54 AA

AA muhabirinin, sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, daha önce özel sektörün konvansiyonel gaz üretimi yaptığı Trakya bölgesinde, konvansiyonel olmayan şeklinde tanımlanan kaya gazı üretimi için, TP tarafından ilk somut adım atılıyor.

TP, kaya gazı üretimi için ilk çatlatma operasyonunu gelecek hafta içerisinde yapmayı planlıyor. Hamitabat bölgesi yakınında iki kuyuda yapılacak çatlatma operasyonu için Amerikan merkezli Halliburton şirketinden teknik hizmet alınacak.

İki kuyuda yapılacak çatlatma operasyonu sonrasında verim alınması durumunda, bölgede arka arkaya yeni kuyuların açılması bekleniyor.

Aynı zamanda, üretim yapılabilmesi durumunda bu bölgedeki mevcut altyapının da kullanılarak Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) veya diğer şirketlerin sistemine doğalgaz verilebileceği ifade ediliyor.

TP'nin 2 yıldır üzerinde çalıştığı operasyonunun özel sektör tarafından da takip edildiği ve başarılı olunması durumunda bu şirketler için de cesaret verici olacağına dikkat çekiliyor.

170 MİLYAR METREKÜP KAYA GAZI

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) 2013'te dünya kaya gazı haritasını ortaya koyduğu raporuna göre, Trakya bölgesinde yerinde kaya gazı miktarı 962 milyar metreküp olarak tahmin edilirken, bu miktarın 170 milyar metreküpü ekonomik anlamda üretilebilir konumda bulunuyor.

Ayrıca, aynı bölgedeki 2 milyar varil olarak tahmin edilen kaya petrolünün 100 milyon varilinin üretilebilir durumda olduğu hesaplanıyor.

Türkiye'de aynı zamanda, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3,7 trilyon metreküp kaya gazı olduğu belirtilen söz konusu rapora göre, bu miktarın 481 milyar metreküpü çıkarılabilir bölümü oluşturuyor. Aynı bölgede, 4,6 milyar varil üretilebilir, 91 milyar varil de yerinde kaya petrolü olduğu tahmin ediliyor.

Çatlatma denilen teknolojik işlemle basınçlı su kullanılarak, yer altındaki kaya katmanlarının içinde kırılmalar gerçekleştirilip gaz veya petrol rezervlerinin açığa çıkarılması ve ekonomik olarak üretime uygun hale getirilmesi sağlanıyor.

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