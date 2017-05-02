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02 MAYIS 2017
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Enerji ithalatı
ENERJİ

Enerji ithalatı yıl sonunda 40 milyar doları bulabilir

Enerji ithalatı ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 artışla 9 milyar 1 milyon 356 bin dolara yükseldi

02 Mayıs 2017 Salı, 08:59:11 Güncelleme: 09:03:46

Enerji ithalatı, 9 milyar 1 milyon 356 bin dolara yükseldi. 2016’nın ilk üç aylık döneminde bu rakam 6 milyar 490 milyon 429 bin dolardı.

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Volkan Özdemir, faturayı petrol fiyatındaki artışın yükselttiğini söyledi.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; geçen yılın ilk çeyreğinde petrol fiyatının ortalama 30 dolar seviyesinde seyrettiğini bu yıl aynı dönemde yaklaşık 50 dolar olduğunu belirten Özdemir şu açıklamalarda bulundu:

“Petrol fiyatlarının geçen yıla göre tekrar yükselişe geçmesi, Türkiye’nin enerji ithalatına da olumsuz yansıyor. Türkiye’nin enerji ithalatının, bu yıl sonunda yeniden 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor”

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