Enerji ithalatı yıl sonunda 40 milyar doları bulabilir

Enerji ithalatı, 9 milyar 1 milyon 356 bin dolara yükseldi. 2016’nın ilk üç aylık döneminde bu rakam 6 milyar 490 milyon 429 bin dolardı.
Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Volkan Özdemir, faturayı petrol fiyatındaki artışın yükselttiğini söyledi.
Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; geçen yılın ilk çeyreğinde petrol fiyatının ortalama 30 dolar seviyesinde seyrettiğini bu yıl aynı dönemde yaklaşık 50 dolar olduğunu belirten Özdemir şu açıklamalarda bulundu:
“Petrol fiyatlarının geçen yıla göre tekrar yükselişe geçmesi, Türkiye’nin enerji ithalatına da olumsuz yansıyor. Türkiye’nin enerji ithalatının, bu yıl sonunda yeniden 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor”
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