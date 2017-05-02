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Suudi Arabistan, Aramco, Shell, ABD, Port Arthur
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ABD'nin en büyük petrol rafinerisi Suudi Arabistan'ın oldu

Suudi Arabistan'ın kamu petrol ve doğalgaz şirketi Aramco, ABD’nin en büyük petrol rafinerisi Port Arthur’un tamamının kontrolünü devraldı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:20:33 Güncelleme: 11:47:33 HABERTURK.COM

Kuzey Amerika’nın en büyük rafinerisi olan ve günde 600 bin varil petrol üretilen Teksas’taki Port Arthur’un tamamı Suudi Arabistan’un ulusal enerji şirketi Aramco’nun oldu.

haberturk.com'un derlediği habere göre, Port Arthur’un yüzde 50’sine sahip olan Aramco, hisselerin diğer yarısına sahip olan Hollandalı enerji devi Royal Dutch Shell ile yapılan anlaşmayla, Port Arthur ile bölgedeki 24 dağıtım terminalinin tamamına sahip oldu. Louisiana eyaletinde bulunan iki rafinerileriyle 11 dağıtım terminalinin ise Shell’e verildiği ifade edildi.

Aramco ve Shell, Port Arthur’la ilgili olarak mart ayında anlaşmaya varmış, Aramco’nun Shell’e 2.2 milyar dolar ödeyeceği açıklanmıştı. Anlaşmaya göre Aramco, Shell marka benzini Georgia, Kuzey ve Güney Carolina, Virginia, Maryland, Teksas’ın doprusu ve Florida’nın büyük bölümünde satabilecek.

Suudi Arabistan, ABD’nin Kanada’nın ardından en çok petrol ithal ettiği ikinci ülke. ABD’nin şubat ayında Suudi Arabistan’dan ithal ettiği petrol miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak günde 1.3 varili buldu.

Düşük petrol fiyatları nedeniyle zor bir dönem yaşayan Suudi Arabistan, Port Arthur’’un satın alınmasıyla kârını artırmayı hedefliyor. Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın, gelirlerini artırmak amacıyla dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi olan ABD'deki rafinerilere odaklandığı belirtiliyor.

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