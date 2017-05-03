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nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
ENERJİ

Nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımlarına öncelik verilecek

Bakanlar Kurulu, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da değişiklik yaptığını Resmi Gazete'de yayımladı. Böylece; nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları, öncelikli yatırım kapsamına alındı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:34:19 Güncelleme: 09:36:42 HABERTURK.COM

Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliği açıklanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımlarını kapsıyor. Böylece, bu yatırımlara öncelik tanınıyor.

Söz konusu ilan şöyle;

2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete-Sayı: 30055

Karar Sayısı : 2017/10111

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/4/2017 tarihli ve 44943 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

s) Nükleer enerji santrali yatırımları.”

MADDE 2- 13/2/2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘

“MADDE 7 – Bu Kararın 2 nci maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 3– Bu Kararın 2 nci maddesi 22/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

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