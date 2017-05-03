ABD, enerji sektöründe Türkiye ile ortak çalışmak istiyor

Türkiye’nin enerji alanında gerçekleştirdiği çalışmaların ABD’den dikkatle takip edildiğini söyleyen Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, “Enerji güvenliği konusunda ABD, Türkiye ile ortak çalışmak istiyor ve bölgedeki önemli oyuncular arasında kaybolmak istemediği için de Türkiye’ye önem veriyor. Ayrıca enerji kaynaklarının tamamen ortaya çıkarılmaması nedeniyle de ABD Türkiye’yi fırsat kapısı olarak görüyor. Türkiye’nin denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerine ABD’li şirketler aracı olmak istiyor” dedi.

Elektrikte 2020 yılına kadar 30 milyar TL yatırım ve gazın yüzde 20'sinin hazır bulunması gibi hedeflerin yabancı firmaların Türkiye iştahını kabarttığını söyleyen Çınar, “ABD, Türk işadamları ile özellikle yenilenebilir enerji alanında işbirliği yapmak istiyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi raporunda Türkiye'nin, Orta Asya, Rusya ve Ortadoğu'daki petrol ve doğalgazın Avrupa'ya taşınmasında stratejik öneminin giderek arttığına vurgu yapılmıştı.

Ayrıca Türkiye, Avrupa pazarı, Hazar ve Ortadoğu'daki gaz rezervlerine olan yakınlığından dolayı doğalgaz iletiminde stratejik role sahip. Bunun dışında, henüz keşfedilmemiş kaynakların ortaya çıkarılması beklendiği de düşünüldüğünde, ülkemizin bu kapsamdaki önemi daha net biçimde ortaya çıkıyor” diye konuştu.

"DIŞ ÜLKELERE BAĞIMLILIK TEHLİKELİ"

Türkiye’nin temel enerji tüketicileri konumundaki AB üyeleri ile sağlayıcıları birleştiren özel bir jeopolitik konuma sahip olduğuna dikkat çeken Ali Çınar, “Bu konumu Türkiye’ye enerji transit ülkesi olarak önemli bir rol biçiyor. Türkiye’nin yıllık 54,6 milyar dolarlık enerji ithalatının önlenmesi ve alternatif çözümler bulunması çok önemli. Mevcut doğalgaz boru hatlarının yanı sıra Türk Akımı, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz boru hatları projeleri ile hem iç piyasaya daha fazla gaz esnekliği sağlanması hem de jeopolitik durumdan kaynaklı risklerin minimuma indirileceğinin öngörülmesi olumlu bir adım” şeklinde konuştu.

Farklı kanalların çeşitliliği ile yenilebilir enerji payının artırılması gerektiğini ifade eden Çınar, Türkiye’nin nükleer enerjiden yararlanmaya başlamasının ve enerji verimliliğini artırıcı çalışmalarda bulunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Çınar, dış ülkelere bağımlılığın tehlikeli olduğunun altını çizerek, “Yüzde 60 oranında Rusya’dan ithal edilen gaz, ilerleyen dönemde sorunlara neden olabilir. Bu nedenle millileşme ve yerli enerji politikaları ile fırsatların değerlendirilmesi çok önemli” diye konuştu.