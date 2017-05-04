Turkuaz Petrol, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın aldı

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirme ihalesinde 490 milyon TL ile en yüksek teklifi veren Turkuaz Petrol, 2016 yılının en büyük özelleştirme ihalesi için imzayı attı. İmza töreni Maliye Bakanı Naci Ağbal, Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari ve Turkuaz Petrol Genel Müdürü Çağdaş Demirağ’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu özelleştirme ile devletin petrol dağıtım sektöründen tamamen çekilmiş olacağına dikkati çekerek, sektörün yüzde 100 özel sektör tarafından icra edilen bir alan haline geleceğini vurguladı.

Ağbal, hükümet olarak, devletin piyasa faaliyetleri içerisinde düzenleyici ve denetleyici olması gerektiğini her zaman söylediklerini belirterek, devletin piyasada rekabetin sağlanması için gerekli tedbirleri ve kararları almasının önemli olduğunu ifade etti.

"Böylelikle akaryakıt sektöründe tam manasıyla özel sektörün etkin olduğu bir piyasa yapısını da kurmuş oluyoruz" diyen Ağbal, son 14 yılda yapılan özelleştirme uygulamalarının parasal tutarının 71 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ağbal, özelleştirme uygulamalarının Türkiye için önemli bir başarı göstergesi olduğunun altını çizerek, özellikle enerji sektöründe son dönemde önemli ve başarılı özelleştirmelere imza attıklarını bildirdi. Özellikle 2008'de gerek dağıtımda gerekse üretimde önemli bir çalışmayı başlattıklarına işaret eden Ağbal, bugüne kadar da bu alanda 25 milyar doların üzerinde özelleştirme uygulamasını tamamladıklarını kaydetti.

EKONOMİYE KATKIDA BULUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari de 75 yıldır Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Kimyevi maddeler ticaretiyle başladığımız ticari hayatımız, finans, akaryakıt dağıtım ve yenilenebilir enerji alanlarına yaptığımız yatırımlarla devam etti. Zülfikarlar Holding iştiraki olan ve akaryakıt dağıtım sektörünün en köklü şirketleri arasında yer alan Turkuaz Petrol olarak, 20 yılı aşkın deneyimimizi bu satın alma ile perçinliyoruz. Bu satın alımın ardından sektörün lider markası olmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

İSTASYON SAYISI 400’E YAKIN

Türkiye Petrolleri markası ile kurulan akaryakıt istasyonları, 1963 yılında TPAO tarafından kuruldu. Faaliyet ağını son yıllarda giderek arttıran TP, 2012 yılının ilk altı ayında 160, Nisan 2013’de 195, 2014 yılında 250 akaryakıt bayisi vardı. TP’nin hali hazırda 400’e yakın bayisi bulunuyor.

Turkuaz Petrol'ün ise Türkiye genelinde 350’ye yakın istasyonu bulunuyor.

4 TEKLİF VERİLMİŞTİ

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş için Ekim ayında düzenlenen ihaleye Zülfikarlar Holding, Siyah Kalem, Termopet-Net-Cemil Direkci OGG ve SBK Holding teklif vermiş, ihaleyi 490 milyon TL ile Zülfikarlar Holding kazanmıştı.