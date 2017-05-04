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ENERJİ

Kolombiya, Karayipler'de doğalgaz buldu

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesinin, Karayip Denizi'nde büyük bir doğalgaz yatağı bulduğunu açıkladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:40:20 Güncelleme: 16:57:01 AA

Santos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayip Denizi'nin güneybatısındaki keşfin, ülkesinde 1989 yılından beri bulunan en büyük doğalgaz yatağı olduğunu söyledi.

Santos, Kolombiyalı Eco Petrol ve ABD’li Anadarko şirketlerinin ortak çalışmasıyla ulaşılan doğalgazın, gelecekte Kolombiya’nın enerji alanında kendi kendine yetmesini sağlayacağını vurguladı.

Karayip kıyılarındaki arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Santos, bulunan doğalgaz yatağının, yabancı yatırımcıların Kolombiya’ya olan güvenini ispatladığını dile getirdi.

Kolombiya Maden ve Enerji Bakanı German Arce de yerel basına yaptığı açıklamada, yeni keşfedilen sahayla ülkesinin 10 yıllık doğalgaza sahip olduğunu ve buradaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

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