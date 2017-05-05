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ENERJİ

ABD'de kömür endüstrisinde sona yaklaşıldı

Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Hirs, ABD Başkanı Donald Trump'ın kömürü destekleyen politikalarına rağmen ülkede kömür endüstrisinde sona yaklaşıldığını söyledi

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:11:48 Güncelleme: 12:17:59 AA

Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Ed Hirs, Trump yönetiminin enerji politikaları ve küresel petrol piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın 28 Mart'ta imzaladığı "Enerji Bağımsızlığı" kararnamesiyle, selefi Barack Obama'nın kömür madenlerini kapatma kararını tersine çevirmeye çalıştığını bildiren Hirs, buna rağmen ABD'nin kömür sektöründe sona gelindiğini belirtti.

Hirs, 2010-2016 yılları arasında ABD'deki toplam 523 kömür santralinin 251'inin (yüzde 48) kapatıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kömür, doğalgaza kıyasla daha kirli ve pahalı bir yakıt. ABD'de kömürün bir enerji yakıtı olarak etkin şekilde kullanımının devam edeceğini düşünmüyorum. Ülkede kömürün sonu yaklaştı. Kömür madenlerini ve santrallerini işletmenin maliyeti de yüksek. Trump hükümetinin kömür için kaçınılmaz sonu geciktirmek dışında yapabileceği bir şey yok. Öte yandan, doğalgaz üretimi çok ucuzladı. Temizlik, sermaye maliyeti ve emek yoğunluğu göz önüne alındığında doğalgaz bu savaşı kazanıyor."

Hirs, 2000-2008 yılları arasında ABD'de kömürün doğalgazdan daha ucuz olduğunu ve ülkede elektrik üretiminin yarıdan fazlasının kömürden sağlandığını ancak bu iki enerji kaynağı arasındaki fiyat farkının 2008'deki "kaya gazı devriminden" sonra azaldığını bildirdi.

ABD'de ilk defa geçen yıl elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının kömürü geride bıraktığına işaret eden Hirs, 2010-2016 yılları arasında da doğalgaz üretiminin yüzde 24 arttığını, kömür tüketiminin ise yüzde 32 azaldığını belirtti.

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