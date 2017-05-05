Hakan Aygen: Yaklaşık yüzde 0.7 enerji üretimine ihtiyacımız var

Forum İstanbul 2017'in 16. yılında alanında isim yapmış, çalışmalarıyla örnek teşkil eden konukları ikinci gününde de ağırlamaya devam ediyor.



Forum İstanbul 2017'in ikinci gün öğleden sonra 'Stratejik sektör enerjide Türkiye'nin yol haritası' başlıklı oturumunda 'Küresel enerji ne durumda?', 'Enerji yatırım stratejilerinde liderler için yol haritası', 'Petrol ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enerji politikası üzerindeki etkileri', 'Yenilebilir enerji kaynakları ve teknolojileri', 'Enerji bağımlılığının azaltılması için enerji verimliliğinin artırılması: Yeni teknolojik çözümler', 'Enerji yatırımları için finansman kaynakları' gibi konuların cevapları arandı.

"Yaşadığımız süreçler ile birlikte rutin fabrika ve ofis işleri artık ortadan kalkmaya başladı. Artık normal insanların hayatlarındaki değişiklikleri görebiliyoruz. Çin Hindistan gibi ülkeler de etkileniyor. Çünkü onlar da bu tarz istikrarın peşindeydiler. İstikrarlı sosyal bir düzenin kitle refahı bağlamında, kitle istihdamında artık bildiğimiz çerçeveden çıkıyor. Sona gelindi. Yeni toplum için yeni uygulamalar üretmemiz gerekiyor"

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak



"Özellikle 2007 den sonra özel sektörün hızlı bir şekilde işin içerisine girmesinden sonra yatırımlar şekillendi. Artık firmalar yatırım yapmayı gördüğüm kadarıyla öğrendiler. Yatırım yapacak firmalar, elektrik fiyatlarını analiz ediyorlar ve gerekli alanlara göre yatırımcıları kanalize etmeye başladılar. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ihtiyacı olan elektriğe daha rasyonel ve uygun maliyetli şekilde erişebileceğini düşünüyorum"

"Uluslararası hareketler bizim ülkemizi direk olarak etkilemektedir. 2011 yılında küresel analistler, ekonomistler ve uluslararası kuruluşlar dünya milli gelir tahmini 90 trilyon dolar olarak açıkladı. Fakat gelinen noktada durum 72 trilyon dolar. Özellike bazı gelişmekte olan ülkelerin potansiyel gelişmeleri azalmaktadır. Baktığımız zaman çok uzun ve kronik hale gelen sıkıntılar bu potansiyel ilerlemeleri de sıkıntıya sokmaya başladı. Dünyanın yüzde 1 büyümesi için yalaşık yüzde 0.7 enerji üretimine ihtiyacı bulunmaktadır"

"Her gelişmekte olan ülkenin ihtiyacı olduğu gibi Türkiye'nin de yabancı yatırımcılara ihityacı var. Yabancı yatırımcının mutlu olmasının birinci kuralı şeffaflık. Şeffaflık, öngörülebilirliği ve beraberinde sürdürülebilirliği getiriyor. İlave yabancı yatırımcıyı ülkemize çekebilmemiz için öncelikle mevcut yabancı yatırımcıyı memnun etmemiz gerekir. Çünkü yeni gelecek olacak yabancı yatırımcılar, bilgi almak için mevcut yabancı yatırımcılar ile görüşecektir"

"Türkiye'de yapılan tüm enerji yatırımları özel sektör ile yapıldı. Bunun tüm tutarı ise 60 milyar doları geçmektedir. Bugün Türkiye'nin 260 milyar KW saat enerji tüketicimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde 40 bin MW daha yatırım yapacak. Bu da yılda ortalama 4 bin MW denk gelmektedir"

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"Sektörde 2011 ile 2014 arasındaki dönem içerisinde olup bitenlere dikkat etmek lazım. Endüstride tüm üretim maliyetleri arttı. Dolayısıyla o dönem çok önemli. Tüm dünyada enerji ihtiyacı talebi azalıyor. Total enerji talebi yılda yüzde 1'in altına düşecek. Diğer yandan ise enerji verimliliği artıyor. Son 30 yılda enerji verimliliği yüzde 30 arttı" ifadelerini kullandı.