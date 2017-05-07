Eskişehir OSB Türkiye'deki birçok OSB'ye örnek oluyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir yaptığı açıklamada, sanayi yatırımları kadar sürdürülebilir bir sanayi anlayışını desteklediklerini ve OSB'deki yatırımcıların işlerini kolaylaştırıcı projelere önem verdiklerini söyledi.
Eskişehir OSB'ye çevreci yatırımlar kazandırdıklarını belirten Özaydemir, şu açıklamalarda bulundu:
"Bölgedeki işletmelerin üretim sonrası ortaya çıkan evsel ve endüstriyel atıkları Eskişehir OSB tarafından yapılan ve işletilen arıtma tesisinde arıtılarak alternatif yakıt haline getiriliyor. Eskişehir OSB'ye ait 30 su kuyusu var. Bunlar günden 15-20 bin metreküp su temin ediliyor. Bu su OSB'deki yaklaşık 600 fabrikaya dağıtılıyor. Bu sular fabrikalardaki işlemler nedeniyle kirleniyor. Kirlenen suyu 7 bin 500 metrekare alanda kurulu arıtma tesisimizde topluyoruz. Biyolojik ve kimyasal olmak üzere büyük havuzlarımız var. Laboratuvaramız var. Atık suyu birçok işlemden geçirip temiz ve berrak bir şekilde Porsuk Çayı'na deşarj ediyoruz"
Özaydemir, suyun temizlenmesi sonucu ortaya çıkan, "çamur" dedikleri tortuyu da susuzlaştırdıklarını bildirdi.
Çamuru susuzlaştırmayı sağlayan Atık Çamur Kurutma Tesisi'nin "Türkiye'nin en büyük endüstriyel atık geri kazanım tesisi" olarak kabul edildiğini dile getiren Özaydemir, şöyle devam etti: