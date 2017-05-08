Türkiye Petrolleri'nin genel müdürü Çağdaş Demirağ oldu

Turkuaz Petrol'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesinin ardından Turkuaz Petrol'e devredildiği ve genel müdürlüğe Çağdaş Demirağ'ın atandığı belirtildi.

Turkuaz Petrol, 400'ü aşkın akaryakıt istasyonu, 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama kapasitesi ve 2 LPG dolum tesisini bünyesinde bulunduran Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'yi 490 milyon lira bedelle satın almıştı.