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Türkiye Petrolleri'nin genel müdürü Çağdaş Demirağ oldu

Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ'nin Genel müdürlüğüne Çağdaş Demirağ'ın getirildiği bildirdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:26:03 Güncelleme: 12:27:10 AA

Turkuaz Petrol'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesinin ardından Turkuaz Petrol'e devredildiği ve genel müdürlüğe Çağdaş Demirağ'ın atandığı belirtildi.

Turkuaz Petrol, 400'ü aşkın akaryakıt istasyonu, 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama kapasitesi ve 2 LPG dolum tesisini bünyesinde bulunduran Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'yi 490 milyon lira bedelle satın almıştı.

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