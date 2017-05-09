CK Akdeniz Elektrik, Enerjim Kamu,
ENERJİ

CK Akdeniz Elektrik, kamu çalışanlarına özel paket sunuyor

CK Akdeniz Elektrik, kamu çalışanlarına özel "Enerjim Kamu" tarifesinde aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan kamu çalışanı ya da emekliler ile 3 yakını, 'Enerjim Kamu' tarifesine geçerek bir yıl boyunca elektriği yüzde 5 indirimli fiyattan kullanabilecek

09 Mayıs 2017 Salı, 14:56:23 Güncelleme: 14:59:18 İHA

Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1,7 milyon aboneye hizmet veren CK Akdeniz Elektrik, "Enerjim Organik", "Enerjim Eğitiyor" ve "Enerjim Kamu" adlı üç yeni tarifeyi tüketicilere sunuyor. CK Akdeniz Elektrik'in yeni tarifesi 'Enerjim Kamu', sektörde kamu personeline sunulan ilk ve tek tarife olma özelliğini taşıyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan kamu çalışanı ya da emeklilerinin yararlanabileceği tarifede ulusal elektriğin birim fiyatı üzerinden yüzde 5 indirim yapılıyor. Söz konusu tarifeden kamu personelinin yanı sıra serbest tüketici hakkı olan üç yakını da faydalanabiliyor.

TÜM KAMU PERSONELİ FAYDALANABİLECEK

Elektrik perakende satışında kamu segmentine yönelik başka bir tarife olmadığının altını çizen CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Bu alanda bir eksik olduğunu görerek çalışan ve emekli ayrımı yapmaksızın tüm kamu personelini kapsayan 'Enerjim Kamu' tarifesini çıkardık. Abonelerimizin farklı beklentilerine yanıt vermek, sektörde ilklere imza atmak bizi mutlu ediyor. Enerjim Kamu tarifesine geçmek isteyenlerin serbest tüketici şartlarını taşımaları ve kamu personel kimliğini ibraz etmeleri gerekiyor" dedi.

CK ELEKTRİK'İN TARİFE ÖZELLİKLERİ

Enerjim Kamu
'Enerjim Kamu' tarifesiyle ilgili bilgiler veren CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, tarife hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Geleceğe yatırım yapmanın yanı sıra dediğimiz gibi her türlü her segmentten müşteriye hitap etmemiz gerekiyor. dolayısıyla şuana kadar enerji sektöründe kamuya yönelik hiçbir tarife çıkarılmadı. Bu alanda da biz bir ilk olmak istiyoruz. Enerjim Kamu ile kamu çalışanları ya da emeklilerini ayırmadan tüm kamu personeli ve en az 3 yakınına ilave indirimler planlıyoruz."

Genel Müdür Erol Değerli'nin konuşmasının ardından CK Akdeniz Elektrik Pazarlama Satış Direktörü Ozan Emre Erol, "2013 yılından bu yana yaptığımız kampanyalar ve indirimli tarifelerle abonelerimize yaklaşık 200 milyon TL avantaj sağlandı" dedi.

Enerjim Organik
CK Akdeniz Elektrik dendiği zaman insanların aklına müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan şirket gelmesini istediklerini belirten Değerli, "Yeni 3 tarifemize kısaca değinmek gerekirse şu anda yaşadığımız dünya çocuklarımızdan emanet aldığımız bir dünya. Burada yaşadığımız doğa ve çevre hiçbiri bizim değil. Hepsi çocuklarımızın, hepsi onlara miras bırakacağımız bir varlık. Onları maksimum derece de iyi korumalı, çevreye ve doğaya özen göstermeliyiz. Enerjim Organik'de buradan çıktı. Bu tarifeyle bir orman kurmayı hedefliyoruz. Bu kurduğumuz ormanla bu tarifeden yararlanan müşterilerimiz adına ağaç dikmek istiyoruz. Dolayısıyla tüm para gelir elektrik geçici ama orada bir ormanınızın olması çocuklarımıza bırakacağımız bir miras. Çocuklarımıza bırakacağımız ikinci mirasımız bir de sertifika göndermeyi planlıyoruz. Bunu da gururla duvarlarına assınlar" dedi.

Enerjim Eğitim
Çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak için ikinci kere düşündüklerinde 'Enerjim Eğitiyor' tarifesini geliştirdiklerini dile getiren Erol Değerli, "Bu tarifeyle abonelerimize 'Okulustik paketi' hediye ediyoruz. En azından eğitime katkı sağlamak adına çok önemli bir tarife, çok güzel bir paket. Enerjim Organik ve Enerjim Eğitiyor tarifeleriyle bizim için çok önemli ve geleceğe yönelik yaptığımız yatırımlar olarak görüyoruz. Şirket olarak sadece kar etmek, para kazanmak değil. Hakikaten bizim için geleceğe yatırım yapmak" diye konuştu.

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