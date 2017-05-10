Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı, Türk Akımı projesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts
ENERJİ

Türk Akımı'nın ikinci hattı TAP'a bağlanabilir

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts, Türk Akımı projesinin Türkiye'nin enerji güvenliğine büyük katkısı olacağını belirtti. Roberts, "TAP, 2020'de işletmeye alındığında bu ek kapasiteyi sağlayabilecek tek kaynak Türk Akımı'nın ikinci hattına gaz tedarik edecek Gazprom olabilir" dedi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:01:25 Güncelleme: 12:08:20 AA

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts, Türk Akımı projesinin Türkiye'nin enerji güvenliğine büyük katkısı olacağını belirterek, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa bölümünü oluşturacak Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP), 10 milyar metreküplük ek kapasiteye sahip olacak. TAP, 2020'de işletmeye alındığında bu ek kapasiteyi sağlayabilecek tek kaynak Türk Akımı'nın ikinci hattına gaz tedarik edecek Gazprom olabilir." dedi.

Roberts, iki hat olarak yapımı planlanan Türk Akımı projesinde deniz kısmının inşaatına başlanmasının projenin Türkiye bölümünde "işlerin yolunda gittiği" anlamına geldiğini söyledi.

Rusya'ya alternatif bir enerji kaynağının bulunmaması nedeniyle teorik ve hukuki anlamda Gazprom’un TAP'a bağlanma isteğine karşı çıkılmasının beklenmediğini ifade eden Roberts, ancak şirketin boru hattı işleticisine gaz göndermeden iki yıl önce bildirimde bulunması gerektiğini kaydetti.



"YAKLAŞIK 5 İLA 6 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILMASI GEREKECEK"

Roberts, söz konusu hattın inşa edilmesinin tek başına bu doğalgazı göndermek için yeterli olamayacağını vurgulayarak, "Bu gazın gönderilmesi için fazladan yatırım yapılması gerekiyor. 10 milyar metreküplük ek kapasitenin gönderilmesi için milyar dolarlık yatırım lazım. TAP üzerinden gaz gönderme niyetini daha önce de dile getiren Gazprom'un, bu hattı kullanacağını tahmin ediyorum. Aksi takdirde yeni bir boru hattı inşa etmek için yaklaşık 5 ila 6 milyar dolar yatırım yapılması gerekecek." diye konuştu.



Türk Akımı'nın Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak ikinci hattının inşaatına başlanması konusunda da umutlu olduğunu dile getiren Roberts, "TANAP'ın Avrupa bölümünü oluşturacak TAP, 10 milyar metreküplük ek kapasiteye sahip olacak. TAP, 2020'de işletmeye alındığında bu ek kapasiteyi sağlayabilecek tek kaynak Türk Akımı'nın ikinci hattına gaz tedarik edecek Gazprom olabilir. Ruslar, bu gazı AB'ye göndermek istiyorlar. AB mevzuatına dahil olacak bu kapasiteyi en iyi ticari şartlar altında kim rezerve etmek isterse, o kullanılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Rusya ve Türkiye arasında geçen yıl ekimde imzalanan Türk Akımı projesi anlaşması kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

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